SES AI Corporation (« SES AI ») (NYSE : SES), un leader mondial dans le développement et la fabrication de batteries au lithium de haute performance, a annoncé aujourd’hui qu’il publiera ses résultats commerciaux du deuxième trimestre 2024 après la clôture du marché le lundi 29 juillet 2024. La société organisera une téléconférence le lundi 29 juillet 2024 à 17h00, heure de l’Est.

Cette téléconférence sera retransmise en direct sur le site Internet des relations avec les investisseurs de SES, https://investors.ses.ai. Le lien suivant peut être utilisé pour s’inscrire à l’appel en avance : https://events.q4inc.com/attendee/280209303 et le lien suivant peut être utilisé par les investisseurs pour soumettre leurs questions avant l’appel avant le vendredi 26 juillet 2024 à 23h00, heure de l’Est.

La téléconférence est également accessible en direct par téléphone en composant les numéros suivants :

États-Unis (gratuit) : +1 833-470-1428

International : +1 404-975-4839

https://events.q4inc.com/attendee/280209303

Code d’accès : 857303

Une retransmission en différé sera disponible peu après l’appel sur :

https://investors.ses.ai/events-and-presentations/events/default.aspx

À propos de SES AI :

SES AI Corp. (NYSE : SES) propulse l’avenir du transport électrique mondial sur terre et dans les airs grâce aux batteries au lithium les plus avancées au monde. SES AI est la première entreprise de batteries au monde à accélérer son rythme d’innovation en utilisant l’IA superintelligente dans l’ensemble de ses activités, de la recherche et du développement à l’approvisionnement en matériaux, la conception de cellules et l’ingénierie et la fabrication, en passant par la surveillance de la santé et de la sécurité des batteries. Fondé en 2012, SES AI est un développeur et fabricant de batteries au lithium dont le siège social se trouve à Boston et qui possède des opérations à Singapour, Shanghai et Séoul. Pour en savoir plus, rendez-vous sur SES.AI.

SES AI peut utiliser son site web comme un canal de distribution d'informations importantes sur l'entreprise. Des informations financières et d’autres informations importantes concernant SES AI sont régulièrement publiées et accessibles sur le site web de la société à l’adresse www.ses.ai. En conséquence, les investisseurs sont invités à surveiller ce canal, en plus de suivre les communiqués de presse de SES AI, les rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et les téléconférences et webdiffusions.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240715304357/fr/