SES AI Corporation est un fabricant intégré de batteries Li-Metal. La société est engagée dans le développement et la production de batteries rechargeables Li-Metal pour les véhicules électriques (EV) et d'autres applications. Ses batteries Li-Metal combinent la haute densité énergétique du Li-Metal avec la fabrication de batteries Li-ion conventionnelles. L'entreprise se concentre sur l'approche systémique pour développer et commercialiser des batteries au lithium-métal, et elle a trois axes de développement principaux : Hermes, une plateforme pour le développement de nouveaux matériaux ; Apollo, une capacité d'ingénierie pour les grandes cellules automobiles, et Avatar, un logiciel de sécurité basé sur l'intelligence artificielle (IA) pour surveiller l'état des batteries. Les cellules Hermes sont constituées de plus de 25 couches de cathode et d'anode. Elles sont utilisées pour développer, tester et qualifier de nouveaux électrolytes (solvant dans le sel à haute concentration), des revêtements de protection des anodes, des séparateurs, des cathodes (à haute teneur en nickel pour les véhicules haut de gamme et sans nickel ni cobalt pour les véhicules de valeur) et d'autres matériaux.

Secteur Equipements et composants électriques