SES-imagotag : Bon timing pour accompagner la tendance 10/05/2022 | 09:10 Nicolas Aleksy 10/05/2022 | 09:10 achat En cours

Cours d'entrée : 78.2€ | Objectif : 89.2€ | Stop : 71.8€ | Potentiel : 14.07% Le titre SES-imagotag présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 89.2 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Avec un PER attendu à 421.54 et 53.85 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Matériel et pièces électroniques - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SES-IMAGOTAG 5.45% 1 316 HEXAGON AB -19.94% 30 826 BOE TECHNOLOGY GROUP COMPAN.. -26.73% 20 744 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCOR.. -10.27% 18 363 GOERTEK INC. -35.79% 17 240 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORAT.. -45.26% 17 111 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (G.. -60.38% 13 620 HALMA PLC -31.34% 10 237 FLEX LTD. -9.38% 7 708 GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONI.. -9.56% 7 286 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN.. -28.21% 6 950

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 418 M 440 M - Résultat net 2021 2,99 M 3,15 M - Dette nette 2021 20,0 M 21,1 M - PER 2021 433x Rendement 2021 - Capitalisation 1 249 M 1 316 M - VE / CA 2021 3,04x VE / CA 2022 2,12x Nbr Employés 500 Flottant 31,6% Prochain événement sur SES-IMAGOTAG 23/06/22 Réunion actionnaires Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 79,30 € Objectif de cours Moyen 105,00 € Ecart / Objectif Moyen 32,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Thierry Gadou Chief Executive Officer Thierry Lemaître Senior Executive Vice President-Finance Andreas Rößl Chief Technology Officer Pierre Demoures COO, Senior EVP-Global Sales & Customer Service Hélène Ploix Independent Director