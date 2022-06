SES-Imagotag : Stifel reste à achat

Stifel réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 125 euros sur SES-Imagotag, après le gain par le spécialiste de l'étiquetage de gondoles d'un contrat pour la numérisation et l'analytique commerciale de 30 magasins au Royaume Uni.



Selon le broker, ce contrat d'une 'taille probablement modeste' est 'typique de la proposition de valeur du groupe qui combine ESL et VAS pour permettre aux détaillants d'améliorer significativement l'efficience opérationnelle dans les boutiques'.



