SES-imagotag : Oddo relève son objectif de cours

SES-imagotag a fait part hier soir 'd'un rebond très significatif' des prises de commandes au cours du 4e trimestre. Le montant des commandes devrait osciller entre 160 et 200 millions d'euros, quand le précédent record trimestriel s'établissait à 119 millions d'euros.



Le groupe a également annoncé ' une probabilité élevée ' de décaler d'un an l'application du plan Vusion 2022. 'C'est plus court que ce que nous anticipions en première instance et cela témoigne clairement du fort rebond du pipe commerciale des derniers mois', réagit Oddo.



Le bureau d'analyses maintient sa recommandation d'achat sur le titre et augmente son objectif de cours à 36,5 euros - contre 28,5 euros précédemment.



