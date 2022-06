SES-imagotag : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre SES-imagotag, avec un objectif de cours relevé de 92 à 113 euros.



'Alors que la dynamique de nouvelles commandes reste forte, la perspective d'un déploiement accéléré avec Walmart semble se dessiner. Ceci devrait inciter le management à communiquer un nouveau plan stratégique au cours du T4', estime le bureau d'analyses.



Ainsi, 'Walmart devrait contribuer à partir de 2023 à la topline', indique Oddo. Dans ce contexte, le broker fait savoir que le management de SES-imagotag a réitéré sa guidance 2022, visant une croissance de CA comprise entre 30 et 50% (i.e. 550 ME/635 ME), avec la levée des restrictions en Chine qui devrait permettre de retrouver un rythme normatif de livraisons aux T3 et T4.



Si Oddo baisse de 8% sa prévision de BPA 2022 (notamment en raison du taux de change euro/dollar), il la revoie sensiblement en hausse dès 2024 (+18% en moyenne), considérant le rapide ramp up du contrat Walmart et une dynamique de croissance plus soutenue.



