SES-imagotag : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur SES-imagotag et relève son objectif de cours de 50 à 58 euros, jugeant que 'la valorisation reste attractive au regard des perspectives de croissance et de levier sur les marges'.



Si le titre affiche une performance de +100% sur six mois, le bureau d'études souligne que les ratios VE/CA 2021 et 2022 ressortent à 1,9 et 1,4 fois, ce qui lui 'parait encore très raisonnable', notant que son pair Pricer est valorisé 2,4 fois 2021 et deux fois 2022.



'Cette décote nous semble trop élevée considérant aussi que, selon les prévisions du consensus, il n'y aurait 'plus que' 1,3 point de marge EBITDA d'écart entre les deux groupes en 2022', estime l'analyste en charge du dossier.



