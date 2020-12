SES IMAGOTAG : plus forte hausse du SRD à la mi-séance du vendredi 11 décembre 2020

SES-IMAGOTAG (+6,55% à 30,90 euros)

SES-Imagotag est soutenu par des perspectives encourageantes. Le spécialiste de l’étiquetage a observé un fort rebond des prises de commandes au quatrième trimestre 2020. Plusieurs contrats importants ont ainsi été conclus par le groupe, notamment en Europe du Nord et en Amérique du Nord, et le montant total des prises de commandes devrait s'établir entre 160 et 200 millions d'euros pour le seul quatrième trimestre, un record trimestriel (le précédent record étant de 119 millions d'euros au quatrième trimestre 2019).