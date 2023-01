SES Imagotag : confirme son objectif de 800 millions d'euros de revenus en 2023

SES-imagotag a dépassé ses prévisions de croissance en 2022. Le chiffre d’affaires a atteint 619,1 millions d’euros, en croissance de 46,4%. La croissance s’est accélérée au second semestre pour atteindre 333,2 millions d’euros, un taux de croissance de 51%, en hausse de 10 points par rapport à la croissance du premier semestre. « Les ventes d’étiquettes électroniques de gondoles ont notamment bénéficié de l’impact de l’inflation qui pousse les commerçants à se digitaliser », a expliqué SES-imagotag.



" Nous abordons 2023 avec une grande confiance en dépit des conditions adverses que traverse l'économie mondiale. Nous avons prouvé ces dernières années la résilience et la force de notre modèle. Notre objectif de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires reste donc inchangé pour cette année, de même que notre objectif de poursuivre l'amélioration de notre rentabilité. " a déclaré Thierry Gadou, PDG du groupe.



Les prises de commandes se sont élevées à 685 millions d'euros, en hausse de 14% sur l'année. " Ce rythme de croissance moindre par rapport à l'année précédente est lié à des délais négociations qui peuvent être plus longs sur certains contrats " a précisé le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique.