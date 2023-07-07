7 juillet (Reuters) - SES Imagotag SA:
* RÉACTION SUITE À LA PARUTION DE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA PUBLICATION DE GOTHAM CITY
* SES IMAGOTAG A PRIS CONNAISSANCE DE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA PUBLICATION DE GOTHAM CITY PARUE CE MATIN
* CETTE 2E PARTIE CONTIENT DE NOMBREUSES ET GROSSIÈRES INEXACTITUDES QUI ONT POUR SEULE FIN DE MANIPULER ET TIRER PROFIT D'UNE ÉVENTUELLE BAISSE DU COURS DE L'ACTION SES-IMAGOTAG
* PUBLIERA DANS LES PROCHAINS JOURS UNE RÉFUTATION DE CETTE SECONDE PUBLICATION
* CONFIRME AVOIR NOTIFIÉ L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DÉPOSÉ PLAINTE, CE JOUR, AUPRÈS DU PARQUET NATIONAL FINANCIER
* RESTE PLEINEMENT CONCENTRÉ SUR LA MISE EN UVRE DU PLAN STRATÉGIQUE VUSION 27 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)