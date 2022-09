SES-Imagotag : résultat net quasi-quintuplé au 1er semestre

SES-Imagotag publie au titre des six premiers mois de 2022 un résultat net quasi-quintuplé (+380%) à 4,9 millions d'euros et un EBITDA en croissance de 68% à 25 millions, soit une marge de 8,9% (+1,5 point) pour un chiffre d'affaires de 286 millions, en croissance de 41%.



Les prises de commandes du spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles ont augmenté de 24,5% à 385 millions d'euros, principalement grâce à une forte dynamique commerciale en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe centrale et de l'Est.



Le groupe déclare rester 'confiant dans sa capacité à délivrer une croissance mondiale avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 600 millions d'euros et de poursuivre sa dynamique d'amélioration continue de la rentabilité'.



