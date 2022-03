SES-Imagotag : retour aux bénéfices en 2021

SES-Imagotag publie un résultat net annuel positif de deux millions d'euros au titre de l'année écoulée, contre une perte de 7,6 millions en 2020, avec une croissance de 100% de l'EBITDA à 32 millions, soit une marge en hausse de deux points à 7,6%.



Le spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles pour la grande distribution a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 423 millions d'euros, en croissance de 46%, et engrangé des prises de commandes de 602 millions, en progression de 32%.



SES-Imagotag reste confiant dans sa forte dynamique commerciale, avec une croissance attendue entre 30 et 50% en 2022, ainsi que dans l'amélioration de sa rentabilité en ligne avec les objectifs du plan stratégique VUSION-23.



