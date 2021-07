SES-imagotag : Chiffre d'affaires et commandes records au S1 2021

CA S1 à 203 M€ en croissance de +71% et +67% vs. S1 2019

Prises de commandes à 309 M€ en croissance de +87%

Sur 12 mois glissants, le CA atteint 375 M€ (+53%) et les commandes 599 M€ (+58%)

Dette nette à -1M€ (hors effet IFRS 16) soit une faible consommation de trésorerie malgré la forte croissance

Objectif annuel de 400 M€ et d'amélioration de la rentabilité conforté sous réserve de la situation du COVID-19 en Asie et des tensions actuelles sur les composants

Chiffre d'affaires (M€) Europe Reste du Monde Total S1 2021 157,1 45,7 202,8 S1 2020 81,2 37,3 118,4 Variation (%) +93,6% +22,6% +71,3% 12 mois glissants 2021 282,6 92,0 374,6 12 mois glissants 2020 184,0 60,5 244,5 Variation (%) +53,6% +52,1% +53,3% Prises de commandes (M€) 2021 2020 % 1er semestre 309,3 165,6 +86,9% 12 mois glissants 599,3 378,2 +58,4%

Message de Thierry Gadou, Président - Directeur général du groupe SES-imagotag :

« La dynamique forte de ce premier semestre est un signe tangible de l'accélération de la digitalisation du commerce, qui n'est qu'à ses débuts et est amplifiée par la crise sanitaire que nous traversons toujours. Toutes les régions sont en croissance forte et, au-delà du seul chiffre d'affaires, les prises de commandes records témoignent du caractère durable de cette croissance. Notre avance technologique et nos innovations ont été pour beaucoup dans les succès commerciaux récents (notamment avec Walmart ou plusieurs grands leaders allemands).

Ce premier semestre record, ainsi que le niveau historique de notre carnet de commandes, nous confortent dans notre ambition de croissance pour l'année et d'amélioration de notre rentabilité. Toutefois nous devons rester prudents car les tensions persistent sur l'approvisionnement des composants électroniques, et le regain de la pandémie affecte déjà l'activité industrielle dans certains pays d'Asie. Une communication régulière sera effectuée si besoin sur l'évolution de la situation sur ces deux fronts. »

Activité durant le premier semestre 2021

Le deuxième trimestre a confirmé et même amplifié l'excellente dynamique du 1er trimestre, avec un chiffre d'affaires record qui dépasse pour la première fois la barre des 100 M€ à 118,7 M€, en hausse séquentielle de +41% par rapport au trimestre précédent (T1) et en croissance sur un an de +76%.

Au total sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires ressort à 202,8 M€, en croissance de +71%. Sur 12 mois glissants le chiffre d'affaires cumulé s'établit à 374,7 M€ en croissance de +53%.

Les prises de commandes du 1er semestre ont atteint un niveau record de 309 M€, en croissance de +87% par rapport à l'exercice précédent. Sur 12 mois glissants, le montant des prises de commandes établit également un nouveau record à près de 600 M€, soit une progression de +58% sur un an.

Activité en Europe

La croissance en Europe est de retour à un niveau impressionnant (157 M€ au 1er semestre / +94%) et ce dans toutes les régions, du Sud au Nord. La demande est tirée par une volonté accrue de digitalisation, accélérée indubitablement par la crise du COVID-19. Les ventes en Europe ont peu subi de limitations liées à l'approvisionnement des composants au 1er semestre car la forte visibilité sur les commandes correspondantes a permis une bonne anticipation des approvisionnements dès 2020. Toujours en Europe, les prises de commandes ont été aussi en forte croissance (235,6 M€ / +76%) ce qui illustre le fort potentiel de croissance à long terme du marché domestique de SES-imagotag. En particulier, des prises de commandes massives ont été enregistrées en Allemagne auprès de plusieurs des plus grandes enseignes de la région.

Activité dans le reste du monde

Dans le reste du monde, la croissance est également solide à +22,5% au 1er semestre. Les livraisons aux États-Unis ont été davantage pénalisées par les pénuries de composants en raison de l'arrivée plus tardive des commandes en fin d'année dernière ou en début d'année. Dans le contexte actuel de tension sur les composants et d'allongement des délais d'approvisionnement, cela a conduit à reporter de plusieurs mois voire trimestres certaines livraisons.

Cela dit la demande hors d'Europe (particulièrement en Amérique) est toujours très forte avec une croissance des prises de commandes qui atteignent 73,7 M€ (+134%) sur le semestre. Une grande partie de ces commandes récentes provient de plusieurs leaders du commerce nord-américain. Les perspectives sur ce continent se renforcent chaque trimestre. En outre, tous les nouveaux clients sur cette zone adoptent la plateforme VUSION et expérimentent les différentes nouvelles solutions innovantes de la plateforme.

Solutions à valeur ajoutée (VAS)

Sur le premier semestre, la croissance des solutions innovantes hors EEG a été également forte, atteignant un revenu de 27,5 M€ (soit 13,3% du CA). Cette croissance est notamment tirée par les revenus du Cloud et de services. Le lancement réussi de Captana - solution de computer vision et d'intelligence artificielle de monitoring des rayons et détection automatique de ruptures - a confirmé la très forte demande pour ce type de solutions et l'avance technologique de notre filiale Captana (ex-Findbox, acquise en Allemagne en 2017). En seulement quelques mois, plusieurs dizaines d'enseignes (en Europe et aux Etats-Unis) ont évalué la solution et démarré des installations opérationnelles en magasins.

Trésorerie

La dette nette avant effet IFRS 16 s'élève au 30 juin à 1M€ ce qui constitue une consommation nette de trésorerie de seulement 5 M€ au titre du 1er semestre malgré une forte croissance. Cette consommation mesurée de trésorerie reflète la bonne maîtrise de nos encaissements et permet au Groupe de disposer d'une trésorerie de plus de 80 M€.

Perspectives

L'évolution préoccupante de la crise sanitaire, particulièrement en Asie, et les tensions persistantes sur l'approvisionnement des composants électroniques pourraient impacter l'activité du Groupe sur le deuxième semestre.

Toutefois à ce stade, et en dépit de ce contexte, le Groupe reste confiant sur son objectif de chiffre d'affaires pour 2021 à environ 400 M€, avec un deuxième semestre comparable au premier grâce à une forte dynamique commerciale.

Par ailleurs, malgré la hausse constatée du prix des composants, SES-imagotag est également confiant quant à sa capacité à poursuivre l'amélioration de sa rentabilité en 2021.

Données d'activité complètes