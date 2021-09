SES-imagotag : Coca-Cola adopte la technologie VUSION Ads de SES-imagotag au Japon

Communiqué de presse 23 septembre 2021

SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822) leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui l'adoption par Coca-Cola de la technologie VUSION Ads afin de déployer des campagnes publicitaires digitales et du contenu vidéo à l'étagère en magasin au Japon. Cette solution 100% Cloud s'appuie sur des écrans très haute définition (VUSION Rails) permettant aux marques de synchroniser leurs campagnes marketing en magasin et en ligne.

Cette solution de publicité en magasin, déjà mise en œuvre dans plusieurs pays dans le monde, sera d'abord déployée dans 22 points de vente à Tokyo. Entièrement basée sur le Cloud, la technologie VUSION Ads va permettre à Coca-Cola d'améliorer sa visibilité et sa présence en rayon au travers de messages synchronisés et contextualisés, grâce aux VUSION Rails (écrans LCD haute définition positionnés directement sur étagère) et à sa plateforme Cloud.

VUSION Ads aidera Coca-Cola à augmenter ses ventes et à renforcer sa notoriété auprès des consommateurs, tout en réduisant les coûts associés à la mise en œuvre des campagnes. Coca-Cola pourra également contrôler le contenu et les résultats de celles-ci en temps réel grâce à la plateforme VUSION Cloud.

Ritchie Huang, VP of Sales & Strategic Alliances - APAC chez SES-imagotag,a déclaré : « VUSION Ads est une solution conçue pour aider les marques à optimiser leur visibilité en magasin, à synchroniser leurs campagnes sur plusieurs canaux, et à augmenter leurs ventes. Le fait d'avoir été sélectionné par Coca-Colapour un premier déploiement au Japon indique clairement que cette technologie va permettre aux marques d'atteindre ces objectifs, et que la plateforme que nous avons mise au point leur offre une solution déterminante en matière de marketing et de publicité en magasin. »

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

