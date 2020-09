SES imagotag : IMAMOTAG a creusé pertes au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SES Imamotag a publié un chiffre d'affaires au premier semestre 2020 de 118,3 millions d'euros, en baisse de 2,5% sur un an en raison du covid, dont 20 millions d'euros (-40%) en France à cause de la rigueur des mesures de confinement. L'international affiche une croissance de 12%, tirée par une performance solide en Europe du nord (Allemagne, Scandinavie) et une forte croissance en Amérique du Nord. Les prises de commandes ont atteint un montant total de 165,6 millions d'euros, en progression de 34% par rapport au premier semestre 2019.L'EBITDA du Groupe s'est établi à -0,2 million d'euros contre 3,1 millions il y a un an, presque entièrement dû à la détérioration de 2 points de la marge sur coûts variables dans le contexte du Covid-19.Les dotations aux amortissements ont augmenté de 2,4 millions sur un an.Au final, SES Imamotag a creusé ses pertes, le résultat net ressortant à -9,8 millions d'euros, contre -5 millions l'an dernier à la même époque.La dette financière nette hors dettes locatives s'établit à fin juin 2020 à 26,2 millions d'euros, contre une position nette de trésorerie hors dettes locatives de 17,3 millions au 31 décembre 2019, soit une consommation nette de trésorerie de 43,5 millions sur le semestre.Le groupe se dit confiant quant au retour de la croissance en année pleine grâce au rebond du second semestre, ainsi que sur une amélioration de la rentabilité en année pleine par rapport à 2019.