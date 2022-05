SES imagotag : Projet de statuts soumis à l'approbation de l'Assemblé Générale du 15 juin 2022

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A.", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et artistiques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement.

La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissement, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à ces activités, et ce directement ou indirectement et notamment par la concession de licence ou de franchise ;

La conception, l'étude, le développement, l'industrialisation et la commercialisation, sous toutes ses formes, de tous systèmes d'étiquetage, de signalisation, d'information, de communication, électronique ou non, et de leurs utilisations ;

Aux termes des décisions du Conseil d'Administration du 17 juillet 2007, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs qui a été réitérée par l'assemblée générale mixte du 16 mai 2007, le capital social a été porté à la somme de 21.229.206 (VINGT ET UN MILLIONS DEUX CENTS VINGT NEUF MILLE DEUX CENTS SIX) euros par suite de levées d'options de souscription et la création de 82.415 (QUATRE VINGT DEUX MILLE QUATRE CENTS QUINZE) actions nouvelles de 2 (deux) euros chacune, pour un montant nominal de 164.830 (CENT SOIXANTE QUATRE MILLE HUIT CENTS TRENTE) euros.

Aux termes des décisions du Conseil d'administration du 23 janvier 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de 11.085.100 € et porté de 7.000.000 € à 18.085.100 € à la suite de la conversion des obligations convertibles en actions (OCA) et de l'exercice des bons de souscription d'actions (BSA) émis par la Société en vertu des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale du 25 novembre 2004.

La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus aux présents statuts et par la réglementation en vigueur.

Projet de statuts soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 15 juin 2022

Aux termes des décisions du Conseil d'Administration du 27 février 2008, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs qui a été réitérée par l'assemblée générale mixte du 16 mai 2007, le capital social a été porté à la somme de 21.239.086 (VINGT ET UN MILLION DEUX CENT TRENTE NEUF MILLE QUATRE - VINGT SIX) euros par suite de levées d'options de souscription et la création de 4.940 (QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE) actions nouvelles de 2 (deux) euros chacune, pour un montant nominal de 9.880 (NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE -VINGT) euros.

Aux termes des décisions du Conseil d'Administration du 20 février 2009, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs qui a été réitérée par l'assemblée générale mixte du 16 mai 2007, le capital social a été porté à la somme de 21.320.034 (VINGT ET UN MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE ET TRENTE QUATRE MILLE EUROS) par suite de levées d'options de souscription et la création de 40.474 (QUARANTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE) actions nouvelles de 2 (deux) euros chacune, pour un montant nominal de 80.948 € (QUATRE VINGT MILLE NEUF CENT QUARANTE HUIT EUROS).

Aux termes des décisions du Conseil d'Administration du 27 août 2009, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs qui a été réitérée par l'assemblée générale mixte du 16 mai 2007, le capital social a été porté à la somme 21.361.898 € (VINGT ET UN MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) par suite des levées d'options de souscription et la création de 20.932 (VINGT MILLE NEUF CENT TRENTE DEUX) actions nouvelles de 2 (deux) euros chacune, pour montant nominal 41.864 € (QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS).

Aux termes des délibérations en date du 22 octobre 2009, le Conseil d'Administration, agissant sur délégation de l'assemblée générale mixte du 20 janvier 2006, après avoir décidé l'attribution définitive de 216.844 (DEUX CENT SEIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE) actions gratuites par voie d'émission d'actions nouvelles, a constaté l'augmentation corrélative du capital social d'un montant de 433.688 € (QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS), par incorporation de réserve prélevées sur le poste de réserves indisponibles spécialement crée à cet effet.

Aux termes des décisions du Conseil d'Administration du 25 février 2010, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs qui a été réitérée par l'assemblée générale mixte du 16 mai 2007, le capital social a été porté à la somme de 21.865.158 euros (VINGT ET UN MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE CINQ MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS) par suite de levées d'options de souscription et la création de 34.786 (TRENTE QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SIX) actions nouvelles de 2 (DEUX) euros chacune, pour un montant nominal de 69.572 € (SOIXANTE NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS).

Aux termes des décisions du Conseil d'Administration du 26 août 2010, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs qui a été réitéré par l'assemblée générale mixte du 16 mai 2007, le capital social a été porté à la somme de 21.927.814 euros (VINGT ET UN MILLIONS NEUF CENT VINGT SEPT MILLE HUIT CENT QUATORZE EUROS) par suite de levées d'options de souscription et la création de 31.328 (TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT VINGT-HUIT) actions nouvelles de 2 (deux) euros chacune, pour un montant nominal de 62.656 € (SOIXANTE DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS).

Aux termes des décisions du Conseil d'Administration du 9 mars 2011, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs qui a été réitéré par l'assemblée générale mixte du 16 mai 2007, le capital social a été porté à la somme de 21.971.822 euros (VINGT ET UN MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE- ET-ONZE MILLE HUIT CENT VINGT-DEUX EUROS) par suite de levées d'options de souscription et la création de 22.004 (VINGT DEUX MILLE QUATRE) actions nouvelles de 2 (deux) euros