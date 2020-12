SES imagotag : Rebond des prises de commandes au 4ème trimestre

Confiance en hausse chez les commerçants avec l'espoir des vaccins à venir

Succession de nouveaux contrats importants pour SES-imagotag

Prises de commandes record attendues entre 160 et 200 M€ au 4 ème trimestre (soit plus de 400M€ sur l'exercice 2020)

Impact de la crise estimé à environ un an de retard sur le plan stratégique VUSION 22

L'intensité du rebond observé des prises de commandes au T4 2020 témoigne d'un retour à la confiance des commerçants après le relatif ralentissement des projets observé au cours des premiers trimestres de l'année.

En l'espace de quelques mois, plusieurs contrats importants ont été conclus par SES-imagotag, notamment en Europe du Nord et en Amérique du Nord, et le montant total des prises de commandes devrait s'établir entre 160 et 200 M€ pour le seul 4ème trimestre, un record trimestriel pour SES-imagotag (à comparer au record précédent de 119 M€ au T4 2019). Une performance qui portera le montant total des prises de commandes à plus de 400 M€ sur l'exercice 2020, contre 336 M€ au titre de l'exercice 2019.

Au vu du portefeuille de projets et d'appels d'offre en cours ou en préparation, cette dynamique devrait se prolonger en 2021 et au-delà, grâce aux perspectives sanitaires désormais meilleures sur le front du Covid-19. Même s'il est encore trop tôt pour tirer un bilan de la pandémie qui fait encore rage dans la plupart des marchés de SES-imagotag, deux enseignements ressortent d'ores et déjà : d'une part la forte résilience de l'activité face à cette crise qui devrait finalement accélérer la course à la digitalisation du commerce physique ; et d'autre part, la probabilité élevée que l'impact de cette pandémie puisse se limiter à un décalage d'environ un an sur les objectifs du plan stratégique VUSION 2022, présenté en mai 2018.

Thierry Gadou, Président-Directeur général du groupe SES-imagotag commente : « Les contrats importants enregistrés ces dernières semaines et le vif rebond que nous observons sont d'excellents signaux pour 2021. La crise, en dopant de manière historique les ventes en ligne, a également souligné les limites du e-commerce, notamment dans le secteur alimentaire, et démontré l'importance des points de vente physiques ; les magasins sont plébiscités par les consommateurs, et une part importante du e-commerce lui-même passe par les points de vente physiques, tous destinés à devenir des centres de livraison express et de retrait de commandes. Dans ce contexte, les espoirs d'une maîtrise prochaine de la pandémie relancent la course à la digitalisation des points de vente, laquelle ne fait que commencer à l'échelle mondiale. Alors que cette année difficile touche à sa fin, nous adressons à tous nos clients et partenaires nos vœux de bonne santé et de réussite en 2021.»