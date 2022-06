SES-imagotag : Résultat des votes de l'Assemblée générale mixte du 15 juin 2022

Communiqué de presse 17 juin 2022 Voix Exprimées Abstention Exclusion Total Pour Contre Résolutions Résultat % retraité % retraité Voix des Voix des Voix Voix Voix abstentions abstentions Mise en conformité de l'article 22 des statuts avec les nouvelles Adoptée 12 675 476 100,00% 331 0,00% 0 0 12 675 807 règles de comptabilisation des abstentions en assemblée 32 générale Mise en harmonie de l'article 33 des statuts relatifs aux Adoptée 12 675 476 100,00% 331 0,00% 0 0 12 675 807 contestations s à l'effet de supprimer le terme « Tribunal de 33 Grande Instance » Délégation de compétence au Conseil d'administration aux fins de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les Adoptée 10 856 848 85,65% 1 818 959 14,35% 0 0 12 675 807 dispositions législatives et réglementaires en application de 34 l'article L.225-36 alinéa 2 du Code de commerce Ratification de la cooptation de Monsieur Rengui CHEN en Adoptée 11 071 137 87,34% 1 604 670 12,66% 0 0 12 675 807 35 qualité d'administrateur 36 Pouvoirs Adoptée 12 675 546 100,00% 261 0,00% 0 0 12 675 807

