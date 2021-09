SES-imagotag : Résultats positifs au 1er semestre 2021

Communiqué de presse 6 septembre 2021 Chiffre d'affaires de 203 M€ en croissance de +71% (vs. S1 2020)

Prises de commandes de 309 M€ en croissance de +87% (vs. S1 2020)

EBITDA de 15 M€ soit 7% du CA (vs. -0,2 M€ / 0% au S1 2020)

Message de Thierry Gadou, Président - Directeur général du groupe SES-imagotag :« La performance du premier semestre est très satisfaisante tant au plan commercial, avec une croissance forte du chiffre d'affaires et des prises de commandes, qu'aux plans opérationnel et financier, avec une amélioration de tous les indicateurs par rapport au 1er semestre 2020. Sur 12 mois glissant notre croissance est supérieure à 50% tant en Europe que dans le reste du monde. Avec ces résultats très positifs, SES-imagotag conforte son leadership et la trajectoire de conquête internationale de son plan VUSION-23, ainsi que l'efficacité de son modèle d'affaires basé sur la croissance des solutions innovantes à forte valeur ajoutée, les effets d'échelle, et l'amélioration permanente de sa productivité. La nouvelle accélération de la pandémie affecte temporairement les capacités de production en Asie, mais nos équipes et nos partenaires industriels travaillent d'arrache-pied pour revenir rapidement à une situation normale. Nous maintenons à ce stade notre objectif d'environ 400 M€ de chiffre d'affaires pour l'année en cours. Au-delà de ces incertitudes à court terme, la dynamique commerciale reste excellente, ainsi que les perspectives d'accélération en 2022, notamment aux Etats-Unis. »

Communiqué de presse 6 septembre 2021 Ventes en progression de +71% Le chiffre d'affaires s'est élevé à 202,8 millions d'euros sur le 1er semestre 2021, en hausse de 71% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Ce taux de croissance a été naturellement amplifié par l'effet de base lié à l'impact de la pandémie sur les revenus du 1er semestre 2020. Toutefois, la croissance par rapport au 1er semestre 2019 s'établit également à +68%. En outre sur 12 mois glissant, la croissance du chiffre d'affaires atteint 53%, ce qui confirme cette forte dynamique. Cette performance est d'autant plus significative qu'elle a été réalisée dans un contexte de difficultés d'approvisionnement pour certains composants, la demande mondiale étant supérieure aux capacités de production actuelles. Le Groupe considère que cette situation est appelée à se poursuivre au 2e semestre et sur une partie de l'année 2022. La croissance du 1er semestre est principalement tirée par la zone Europe & MEA avec 93% de croissance entre les 1ers semestres 2021 et 2020 et 54% de croissance sur 12 mois glissant. La zone Amérique & Asie quant à elle progresse de 23% au premier semestre, en partie affectée par la tension sur les approvisionnements de composants. Sa progression est de 52% sur 12 mois glissant. Cette zone est commercialement très dynamique avec une forte progression (+105%) des prises de commandes entre le 1er semestre 2020 et le 1er semestre 2021. Prises de commandes en hausse de 87% Les prises de commandes du Groupe, sur le 1er semestre 2021 ont atteint un niveau record de 309 M€, en croissance de +87% par rapport à l'exercice précédent. Sur 12 mois glissant, le montant des prises de commandes établit également un nouveau record à 599 M€, soit une progression de +58% sur un an par rapport à la même période de 12 mois close le 30 juin 2020. La croissance a été tirée par une très forte demande en étiquettes digitales VUSION, mais a également bénéficié d'une croissance soutenue des innovations technologiques et solutions à valeur ajoutée, dont le poids passe de 13% du chiffre d'affaires en moyenne en 2020 à 13,5% au 1er semestre 2021. Ce ratio devrait continuer de progresser régulièrement au cours du 2e semestre et des années à venir du fait de l'introduction continue de nouvelles solutions auprès de l'importante base de clients de SES-imagotag et de la migration accélérée de cette base installée vers la plateforme cloud VUSION. Amélioration de la rentabilité La marge sur coûts variables (MCV) s'élève à 42,3 millions d'euros au 1er semestre 2021 contre 22,6 millions d'euros au 1er semestre 2020 soit une progression de 87% pour un ratio de 20,8% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2021, contre 19,1% au 1er semestre 2020. Cette progression s'explique par un mix accru des ventes en faveur des solutions à valeur ajoutée, un taux de change EUR/USD favorable sur la période, malgré la hausse des prix de ces composants (conséquence de leur pénurie dans un contexte de forte demande mondiale). Les charges d'exploitation passent de 19,3% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020 à 13,4% au 1er semestre 2021. Ceci conforte l'objectif de 10% à l'horizon 2023 que s'est fixé le Groupe dans le cadre de son plan stratégique VUSION-23. Au 1er semestre 2021, les frais de personnel ont augmenté de 12% avec une reprise des recrutements pour accompagner la croissance, et des déplacements des équipes commerciales et projets. L'EBITDA du Groupe s'élève à 15 millions d'euros au 1er semestre 2021 contre une perte de -0,2 million d'euros au 1er semestre 2020, soit un niveau proche du montant généré sur l'ensemble de l'exercice 2020. La marge d'EBITDA s'établit à 7,4% du chiffre d'affaires, contre 0% au 1er semestre 2020 et 5,5% en moyenne sur l'année 2020. Cette amélioration à la fois en valeur et en pourcentage résulte

Communiqué de presse 6 septembre 2021 principalement de l'amélioration du taux de Marge sur Coûts Variables (MCV) et de la bonne maîtrise des charges d'exploitation dans un contexte de forte croissance du chiffre d'affaires. A l'horizon 2023, le groupe ambitionne d'atteindre un EBITDA de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires. Les dotations aux amortissements ont augmenté de 32% entre les 1ers semestres 2020 et 2021, passant de -8,6 millions d'euros à -11,3 millions d'euros. Elles reflètent le niveau important d'investissements en matière de R&D et d'innovation (V:Cloud, V:Ads, V:Captana, V:IoT, nouvelles gammes et technologies d'étiquettes), de projets industriels, de projets informatiques de digitalisation des processus (Salesforce, Microsoft), et d'amélioration de performance (projet SAP). Le montant des éléments non-récurrentsou non-monétaires s'élève à -1,3 million d'euros au 1er semestre 2021. Il est constitué de l'amortissement de l'écart d'acquisition affecté à la technologie acquise lors du rachat de Imagotag pour -0,5 million d'euros et du coût (sans effet de trésorerie) des plans d'actions de performance attribués aux salariés du Groupe (IFRS 2) pour -0,8 million d'euros. Résultat financier Le résultat financier au 1er semestre 2021 représente une charge nette de -0,9 million d'euros contre une charge nette de -2,5 millions d'euros au 1er semestre 2020, et est constitué principalement du coût financier de la dette pour -1,1 millions d'euros

-1,1 millions d'euros des effets nets des gains et pertes de change pour +1,0 million d'euros

de l'impact de la norme IFRS 16 pour -0,3 million d'euros Le résultat avant impôts du Groupe s'établit à +1,5 M€ par rapport à -12,1 M€ au 1er semestre 2020. La charge d'impôts correspondante pour le 1er semestre 2021 s'élève à -0,5 million d'euros contre un produit de 2,3 millions d'euros sur les 6 premiers mois de 2020. Résultat net Le résultat net au 1er semestre 2021 est positif et atteint 1 million d'euros, dont -0,3 million d'euros revenant aux minoritaires, contre une perte de -9,8 millions d'euros au 1er semestre 2020. Investissements €m H1 2021 H1 2020 Dépenses de R&D & IT capitalisées 10,2 10,5 Investissements industriels 1,3 1,4 ESL as a service 2,3 2,9 Autres 0,5 0,8 TOTAL CAPEX 14,3 15,5 Au cours du 1er semestre 2021, les dépenses d'investissements du groupe se sont élevées à 14,3 millions d'euros contre 15,5 millions d'euros au 1er semestre 2020, soit une diminution de -7,7%. Les dépenses de R&D capitalisées restent le premier poste d'investissement, essentiel pour consolider le leadership mondial et la compétitivité du Groupe, ainsi que pour développer les produits et services qui assureront une croissance rentable dans les années à venir. Les investissements informatiques importants menés actuellement ont pour objectif de numériser tous les processus de l'entreprise pour faire de SES-imagotag une entreprise intégralement dans le cloud et de réaliser des gains majeurs de productivité et de qualité de service.

Communiqué de presse 6 septembre 2021 Au total, les dépenses R&D et IT capitalisées sont restées globalement stables entre le 1er semestre 2020 et le 1er semestre 2021. La diminution des dépenses d'IT capitalisées (-45%) après l'effort important réalisé en 2020 pour le déploiement de SAP (un projet central dans l'ambition du Groupe), compense la croissance des dépenses de R&D capitalisées (+56%) principalement consacrées au développement de nouvelles solutions et services à valeur ajoutée. Enfin, le groupe a poursuivi au 1er semestre des déploiements de contrats en mode « ESL as a service ». Flux de trésorerie consolidés du Groupe pour la période close le 30 juin 2021 1er 1er semestre rappel : Millions d'euros semestre 2020 FY 2020 2021 EBITDA 13,9 (1,5) 13,4 Investissements (14,3) (15,5) (29,5) Variation du besoin en fonds de roulement (9,1) (25,0) 6,4 Cash-Flow Opérationnel (9,4) (42,0) (9,7) Résultat financier (0,8) (1,9) (3,8) Impôt (0,1) (0,6) Autres 1,2 0,4 0,6 Cash-flow total (9,1) (43,5) (13,5) Augmentation de capital / trésorerie acquise au travers d'augmentations de capital dans des filiales non-détenues à 4,1 100% Variation de la dette nette (5,0) (43,5) (13,5) Trésorerie / (Dette) nette avant IFRS16 (1,2) (26,2) 3,8 Trésorerie 80,5 27,2 88,6 Dette financière (avant effet IFRS 16) (81,7) (53,4) (84,8) Dette financière (après effet IFRS 16) (89,0) (73,8) (89,0) Variation de la trésorerie / (Dette) nette avant FRS16 (5,0) (43,5) La dette financière nette (hors effet IFRS 16) s'établit ainsi à -1,2 millions d'euros soit une consommation modérée de trésorerie de 5,0 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'année dans un contexte de forte croissance. Il s'agit d'une amélioration significative par rapport au 1er semestre 2020 qui avait enregistré une consommation nette de trésorerie de 43,5 millions d'euros. Cette faible consommation de trésorerie traduit l'amélioration des fondamentaux de la société avec une forte progression de l'EBITDA et une croissance contrôlée des dépenses d'investissements conjuguée une maîtrise du besoin en fonds de roulement et notamment un contrôle strict des encaissements clients. Au cours du 1er semestre 2021, le Groupe a également pris part à la libération de la dernière tranche du capital de sa JV en Chine pour 51% des 10 millions de dollars, tel que prévu dans les accords constitutifs de la JV avec les autres actionnaires (BOE et JDD). A cette occasion, le Groupe a consolidé 4,1 millions d'euros dans sa position de trésorerie correspondant aux contributions de BOE et JDD dans cette augmentation de capital.

Communiqué de presse 6 septembre 2021 Perspectives La forte croissance du 1er semestre et le niveau historique du carnet de commandes traduisent l'excellente dynamique du marché et le solide leadership mondial de SES-imagotag. Comme indiqué lors de la précédente communication fin juillet, le rebond de la pandémie de Covid-19 et la tension persistante sur l'approvisionnement de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques créent une incertitude pour les mois à venir. La situation sanitaire en Asie a entrainé au cours des semaines passées un ralentissement notable de nos capacités de production au Vietnam (usine de notre partenaire Jabil) et affecté les livraisons de certains composants. Pour rattraper le retard de production du 3e trimestre au cours des derniers mois de l'année, un plan d'action a été mis en place durant l'été afin de revenir aussi vite que possible à une situation normale dans le respect des exigences sanitaires. Dans ce contexte, le Groupe maintient à ce stade son objectif d'environ 400 M€ de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 et anticipe une accélération de sa croissance en 2022, en Europe, dans le reste du monde et en particulier aux États-Unis. À propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud) SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord. SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnal