SES-imagotag : VUSION Ads choisi par Coca-Cola au Japon

SES-imagotag prend près de 3% après l'annonce par le spécialiste des étiquettes électroniques, de l'adoption par Coca-Cola de sa technologie VUSION Ads afin de déployer des campagnes publicitaires digitales et du contenu vidéo à l'étagère en magasin au Japon.



Cette solution de publicité en magasin 100% Cloud s'appuie sur des écrans très haute définition permettant aux marques de synchroniser leurs campagnes marketing en magasin et en ligne. Elle sera d'abord déployée dans 22 points de vente à Tokyo.



VUSION Ads aidera Coca-Cola à augmenter ses ventes et à renforcer sa notoriété auprès des consommateurs, tout en réduisant les coûts associés à la mise en oeuvre des campagnes. Coca-Cola pourra également contrôler le contenu et les résultats de celles-ci en temps réel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.