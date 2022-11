SES-imagotag : bien orienté avec des propos de broker

SES-imagotag grimpe de plus de 4% avec le soutien de propos de Stifel, qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 128 à 160 euros sur le titre du spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles.



Le broker juge 'bien conçu' le plan stratégique 2027, qui selon lui 'donne de la visibilité aux investisseurs et engage l'équipe de direction', et se dit 'optimiste que la capitalisation de marché pourrait atteindre environ cinq milliards d'euros en 2026'.



