SES-imagotag : distingué par EcoVadis

SES-imagotag annonce avoir reçu la note Platinum Sustainability, la distinction la plus élevée du cabinet d'évaluation de performances en matière de RSE EcoVadis, récompense plaçant la société dans le top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis au niveau mondial.



Selon le spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles, cette note 'reflète la mise en oeuvre en cours d'initiatives et de réalisations dans les catégories de l'environnement, du travail, des droits humains, de l'éthique et de pratiques d'approvisionnement durables'.



