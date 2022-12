SES-imagotag : grande révélation de l'année boursière 2022

SES-imagotag, le leader mondial des étiquettes électroniques, perd 1,2% ce vendredi à la Bourse de Paris, subissant quelques prises de bénéfices qui ne l'empêchent pas d'afficher une impressionnante envolée boursière de 63% sur l'ensemble de l'année 2022.Le titre du spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique n'a cessé d'établir de nouveaux plus hauts absolus en Bourse cette année, à la faveur de solides résultats financiers et de gains de nouveaux contrats.La société a notamment été choisie, en début d'année, par le géant américain de la distribution Walmart auquel elle va fournir des étiquettes intelligentes pouvant être connectées, via un système 'cloud' de grande échelle, à des centaines de millions d'appareils.Les analystes font valoir que l'activité de SES-imagotag s'inscrit dans le prolongement d'une véritable tendance de fond amorcée depuis la crise sanitaire, à savoir celle de la digitalisation du magasin.Fort d'un carnet de commandes confortable, le groupe a d'ailleurs dévoilé au mois de novembre un nouveau plan stratégique à horizon 2027 faisant apparaître un objectif ambitieux de 2,2 milliards d'euros de revenus d'ici à cinq ans, à comparer avec 423 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier.'Ce plan stratégique nous semble tout à fait atteignable et devrait permettre à SES-imagotag de changer significativement de taille... et de capitalisation', assure Louis-Marie de Sade, analyste chez EuroLand.En moins de deux ans, c'est-à-dire depuis la fin 2020, la valorisation boursière de l'entreprise a déjà été multipliée par trois.Un parcours récompensé par la récente entrée du titre au sein de l'indice SBF 120, l'un des principaux indices de la Bourse de Paris qui regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.