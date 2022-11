SES-imagotag : le conseil d'administration évolue

SES-imagotag annonce une évolution de sa gouvernance et de la composition du Conseil d'administration, suite à la cession par BOE de 1,5 million d'actions du Groupe.Dans ce contexte, Peter Brabeck-Letmathe rejoint le Conseil en tant qu'administrateur indépendant (ratification lors de la prochaine Assemblée générale).Peter Brabeck-Letmathe est Président honoraire de Nestlé, Vice-Président du Conseil de Fondation du World Economic Forum et Président du GESDA (Geneva Science & Diplomatic Anticipator).Peter Brabeck-Letmathe demeure également Chairman de l'International Advisory Board de SES-imagotag, position qu'il occupe depuis 2019.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.