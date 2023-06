La société SES-imagotag vient d'être ciblée par le vendeur à découvert (short seller) Gotham City Research, qui a publié un rapport à charge avant l'ouverture des marchés européens jeudi 22 juin au matin. Ce fonds spéculatif piloté par Dan Yu a connu son heure de gloire en dénonçant le pot aux roses sur l'éphémère star espagnole du Wifi Let's Gowex. Ces dernières années, on l'a aussi retrouvé à la vente sur le géant sud-africain Steinhoff et l'ancienne star allemande des fintechs, Wirecard.

SES-imagotag, dont la capitalisation atteignait hier soir 2,6 Mds€, fait partie du SBF120 français. C'est une success-story hexagonale qui s'est fait une place de leader mondial sur le marché des étiquettes électroniques et des systèmes de gestion pour la grande distribution. Le titre a plus que quintuplé en cinq ans. Très appréciée des investisseurs et des gérants, la valorisation de la société est élevée et correspond à 54 fois les profits attendus cette année. De beaux noms sont présents au capital, comme Qualcomm et Walmart. Le géant de la grande distribution américain a signé un énorme accord récemment avec le Français, comprenant une prise de participation dans le tour de table.

Un document d’une cinquantaine de pages, dont nous avons une copie, a été diffusé par Gotham City Research sur son site internet. Il a été relayé sur Twitter par la suite.

Le principe du short seller, ou vendeur à découvert est de prendre une position vendeuse sur une société en empruntant des actions pour les vendre sur le marché avant de dénoncer quelque chose, idéalement de grave, généralement par le biais d’un rapport issue d’une investigation, plus ou moins exacte, suivi d’allégations sur la société. Le vendeur à découvert souhaite voir circuler un maximum son rapport et donc son opinion afin d’impacter le marché à la baisse et racheter sa position beaucoup plus bas. On se rappelle de l’affaire Solutions 30 et le fameux rapport anonyme, suivi d'une attaque en règle du fonds Muddy Waters de Carson Block. Si les allégations sont fausses, c’est alors un délit de manipulation de cours. Les short sellers reconnus sont donc généralement plus que convaincus, ils disposent d’informations et d’équipes d’investigation.

La relation avec BOE Technology sur la sellette

Ce document s’intéresse notamment à des irrégularités comptables et aux liens avec l’entreprise chinoise qui détient 32% du capital de SES-imagotag, BOE Technology. Le rapport ne remet pas en question l’existence même de la société ou de son activité. Il attaque sur des irrégularités comptables jugées extrêmement graves et suggère des relations incestueuses depuis plusieurs années avec son principal actionnaire et principal client, BOE Technology.

Extrait de la page 4 du rapport présent sur le site de Gotham City Research, qui résume la position du fonds

Le commissaire aux comptes est KPMG. Gotham City Research valorise SES-imagotag entre 15 et 30 EUR, alors que le cours est actuellement de 166,80 EUR.

Comme souvent en pareille situation, le titre va subir de sévères attaques et la société va devoir entrer en communication de crise.

Et maintenant ?

Ce type de raid est souvent dévastateur, en tout cas à court terme. Le titre était incotable en matinée. Il l'est toujours à l'heure de la mise à jour de cet article.

Pourquoi l'action n'a-t-elle pas coté à l'ouverture ? La cotation a été réservée à la baisse avant même qu'un échange ait pu avoir lieu. Gotham City a publié son rapport une quinzaine de minutes avant 9h00. La réservation à la baisse d’un cours est un mécanisme de protection du marché, notamment pour éviter les décalages de cours trop brutaux et permettre la bonne diffusion d’une information auprès de tous les investisseurs avant de prendre éventuellement une position. En l’occurrence, Euronext a réservé la cotation parce que le delta entre le cours et le prix de référence était supérieur aux limites fixées, appelées seuils de réservation : il était impossible d'ajuster l’offre et la demande dans la zone de cours acceptable, qui est de plus ou moins 5% par rapport au cours (10% par rapport au prix de référence).

Concrètement, ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre vos titres en un claquement de doigt, ou plutôt en un clic de souris, comme vous en avez l’habitude. Vous avez plusieurs options :

Sauve qui peut : Placer un ordre de vente au prix du marché pour fuir en courant.

Sauve qui peut organisé : Placer un ordre plus fin en ciblant un prix spécifique, avec le risque de ne pas être exécuté.

Badge du sang-froid : Garder vos titres jusqu’à ce que la poussière retombe pour prendre une décision "apaisée".

Badge de la confiance : Garder vos titres en espérant que Gotham City Research s’est planté et/ou un rebond de SES-imagotag.



Pendant la période de réservation, qui dure au minimum 3 minutes et n’a pas de durée maximum, vous pouvez toujours envoyer vos ordres, de même que vous pouvez les modifier ou les annuler. En revanche, ils ne seront pas exécutés tant que la cotation n’aura pas repris. Si vous émettez un ordre à tout prix, ou ordre au marché, celui-ci sera exécuté au meilleur prix disponible lorsque la cotation reprendra, après exécution de tous les ordres à limite.

Une alternative est de placer un ordre à cours limité, afin de ne pas être exécuté trop bas. Avec ce type d’ordre, vous vous assurez de ne pas vendre plus bas que la limite fixée. Au risque cependant que votre ordre ne soit pas exécuté, faute d’acheteur en face. Oubliez en revanche l’ordre à meilleure limite, qui vous permet en principe d’être exécuté à la meilleure limite disponible pour un titre. Cet ordre, qui passe après les ordres à tout prix, est en effet à réserver aux cas où la liquidité est suffisante, ce qui n’est évidemment pas le cas quand la valeur est réservée.