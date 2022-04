SES-imagotag : le titre avance après un trimestre conforme

L'action SES-imagotag s'inscrit en légère progression vendredi à la Bourse de Paris suite à la parution d'un chiffre d'affaires trimestriel conforme aux attentes.



Le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique explique que sa dynamique reste 'forte' malgré un contexte difficile au niveau des chaînes d'approvisionnement, les confinements en Chine et la crise géopolitique.



Conformément aux prévisions, son chiffres d'affaires a bondi de 43% au premier trimestre pour s'établir à 120,2 millions d'euros, ce qui constitue un nouveau record historique pour la société sur cette période.



'Le début de l'année 2022 connaît un solide démarrage, et la dynamique de croissance rencontrée en 2021 s'est même accélérée au cours du premier trimestre de cette année', souligne Thierry Gadou, son PDG.



Avec des prises de commandes en hausse de 53% sur le premier trimestre, le groupe se dit confiant concernant sa dynamique commerciale en 2022 et dans la poursuite de sa stratégie de croissance rentable, en ligne avec les objectifs de son plan stratégique.



Suite à cette publication, le titre SES-imagotag coté à la Bourse de Paris progressait de 1,6% vendredi à la mi-journée. Ses gains depuis le début de l'année se montent désormais à plus de 16%.



