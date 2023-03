SES-imagotag : le titre trébuche après les résultats 2022

L'action SES-imagotag figure parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120 jeudi matin au lendemain de l'annonce des résultats 2022, marqués notamment par une augmentation de sa consommation de trésorerie.



A 10h00, le titre chutait de plus de 8% quand le SBF 120 reculait d'environ 0,4%.



'La consommation de cash est plus élevée que ce que nous anticipions', commentent les analystes de Stifel. 'Nous ne nous attendions pas à une telle accélération des investissements R&D capitalisés', indique le bureau d'études.



Le spécialiste des étiquettes électroniques a annoncé avoir plus que doublé ses dépenses d'investissements en R&D et IT l'an dernier, à 44,2 millions d'euros contre 21,2 millions en 2021.



Au total, ses 'Capex' (dépenses d'investissements) ont représenté 51,1 millions d'euros en 2022, contre seulement 29,9 millions sur l'exercice précédent.



Dans son communiqué, le groupe souligne avoir malgré tout enregistré une forte amélioration de sa rentabilité malgré un contexte qualifié de 'difficile'.



Son Ebitda a bondi de 81% à 58,6 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 9,4%, en hausse de près de deux points par rapport à 2021.



Le résultat net annuel ressort à 18,7 millions d'euros, un niveau près de neuf fois supérieur à celui affiché en 2021.



Déjà publié, le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 621 millions d'euros, représentant une croissance de 47% sur un an.



S'agissant de ses perspectives, la société a déclaré attendre une 'forte croissance' en 2023 (de l'ordre de +30% avec un C.A. prévu à 800 millions d'euros), tout en prévoyant de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle.



