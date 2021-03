SES-imagotag : affiche une perte de 7,6 ME sur 2020

Le chiffre d'affaires ressort à 290 ME sur l'année 2020, en croissance de +17%. ' Il a été tiré par la forte demande aux États-Unis et en Asie '.



Les prises de commandes atteignent le nouveau des 455 ME, en croissance de +35% par rapport à 2019 et en ligne avec la tendance anticipée avant la crise du COVID-19.



L'EBITDA du Groupe s'élève à 16 ME en 2020, soit un quadruplement de sa valeur par rapport à 2019 (4 ME). Le résultat net représente une perte de 7,6 ME contre une perte de 13,1 ME sur l'exercice 2019.



' La croissance du T1 est en ligne avec l'objectif annuel de 400 ME de CA et les prises de commandes du T1 dépassent les 100 ME ' indique le groupe.



