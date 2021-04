SES imagotag : va déployer sa technologie d'étiquettes électroniques dans les magasins Walmart Canada

SES-imagotag, leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui déployer sa plateforme VUSION Retail IoT Cloud et sa technologie d'étiquetage électroniques dans des centaines de magasins Walmart Canada.

Dans le cadre de ce premier contrat, la technologie développée par le Groupe sera installée dans 328 points de vente. Cette solution va permettre à Walmart Canada d'optimiser l'efficacité opérationnelle de ses magasins, tout en garantissant des prix justes en rayon. Dans le même temps, la plateforme VUSION Cloud va permettre un contrôle central de tous les équipements

SES-imagotag déployés dans les magasins. Les clients de Walmart Canada pourront aussi bénéficier de prix et promotions parfaitement synchronisés, d'une réduction drastique des erreurs de prix et d'une expérience d'achat enrichie.

Sam Wankowski, Chief Operating Officer de Walmart Canada, commente : « La mission de Walmart Canada est d'innover et de proposer la meilleure expérience possible en magasin. Ainsi, nous avons décidé d'accélérer et d'accorder la priorité à la digitalisation de nos points de vente afin de créer une expérience sans friction pour nos clients et le personnel en magasin. Le déploiement d'étiquettes électroniques dans nos magasins à travers le Canada s'inscrit naturellement dans cette stratégie. »

Désormais, les commerçants se doivent d'être agiles dans leur offre en matière de prix, de choix et de transparence. SES-imagotag donne à Walmart Canada cette possibilité grâce à sa plateforme VUSION, qui va permettra au commerçant nord-américain de mener des campagnes promotionnelles plus précises, et en temps réel à l'échelle de de l'enseigne.

Philippe Bottine, CEO North America de SES-imagotag conclut : 'Nous sommes ravis de collaborer avec Walmart Canada, champion sans conteste de son secteur et un exemple à suivre pour d'autres enseignes qui doivent se réinventer. Ce contrat représente une fantastique opportunité de déployer notre plateforme VUSION Retail IoT Cloud afin de permettre à Walmart Canada de rester agile et compétitif dans un marché très dynamique et concurrentiel. »