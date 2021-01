SES imagotag : rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des étiquettes électroniques et spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui que le Groupe rejoint le Pacte Mondial (Global Compact) des Nations Unies.

SES-imagotag poursuit son ambition de construire un commerce positif en s'engageant à respecter les dix principes universellement acceptés du programme des Nations Unies en matière de droits humains, de droit du travail, de l'environnement, ainsi que de la prévention de la corruption.

Cette démarche s'inscrit parfaitement dans la feuille de route pour un commerce positif de SES-imagotag, lancée il y a un an et présentée dans le rapport annuel 2019 du Groupe, qui vise à 1) favoriser l'adoption des technologies connectées en démocratisant l'internet des objets ; 2) permettre une collaboration plus étroite sur l'ensemble de la chaîne de valeur « PGC - Retail » afin de maximiser les synergies ; 3) garantir une protection optimale des données tout en préservant leur intégrité et confidentialité ; 4) permettre une transformation digitale du commerce physique sans gaspillage, durable et avec une faible empreinte carbone.

Thierry Gadou, Président - Directeur général du groupe SES-imagotag commente : « C'est une nouvelle étape naturelle pour nous, qui conforte notre ambition d'entreprise technologique responsable au service d'un développement durable du commerce physique. Le commerce physique est le premier secteur économique et employeur mondial, avec un impact considérable sur nos sociétés et nos vies. Aujourd'hui, les consommateurs aspirent à un commerce réinventé et positif, omnicanal, durable, transparent, sûr, équitable et respectueux des données personnelles. En tant que n°1 mondial des technologies IoT pour le Retail, la mission principale de SES-imagotag est d'aider les commerçants à répondre à ces enjeux et à réussir leur transformation digitale. Notre adhésion aux principes du Global Compact des Nations Unies s'inscrit parfaitement dans notre « Feuille de Route pour un Commerce Positif » qui est désormais au cœur de la stratégie et la vision de SES-imagotag. Nous souhaitons à tous nos clients et partenaires une année d'impact positif et d'innovation durable. Construisons ensemble un commerce positif en 2021 !»

Créé en 2000, le Global Compact compte plus de 12 000 signataires et parties prenantes basés dans plus de 160 pays.