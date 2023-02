SES imagotag : sa filiale Captana conclut un accord pour l'acquisition de Belive.ai

La société Captana, filiale à 100% du groupe SES-imagotag, annonce ce lundi avoir conclu un accord pour l'acquisition de la majorité du capital de la société Belive.ai, une start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'analyse d'images pour le commerce physique.



Fondée en 2019 et dirigée par Aurélien Escartin et David Borakovic, Belive.ai a développé une plateforme d'intelligence artificielle et d'analyse d'images permettant aux commerçants de piloter leur réseau de magasins en temps réel (disponibilité des produits en rayon, attente en caisse, conformité des planogrammes, etc).



Les solutions Belive.ai facilitent le quotidien des équipes grâce à une technologie compétitive et adaptable à tout type de magasins et de rayons ; les données sont disponibles en temps réel tant pour le magasin que pour le siège et les entrepôts.



Avec ce rapprochement, Captana vise à compléter son offre technologique afin de proposer un choix plus large de solutions et mieux couvrir l'ensemble des besoins des commerçants, tant en matière de cas d'usages qu'en matière d'infrastructure digitale préexistante. Les synergies entre les solutions de Captana et Belive.ai permettront également d'offrir le meilleur des deux technologies et d'accélérer l'innovation au service de la digitalisation des magasins.



Ensemble, Captana et Belive.ai constituent le leader mondial de ce marché à fort potentiel, présent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, avec déjà plusieurs dizaines de clients en pilote ou en déploiement.



La réalisation de la transaction reste soumise à la satisfaction de conditions et procédures usuelles.