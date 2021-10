SES-imagotag : sélectionné par Unicoop Tirreno

SES-imagotag annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par Unicoop Tirreno pour équiper 94 magasins avec ses solutions d'ici deux ans, dont 31 en 2021.



SES-imagotag va déployer sa plateforme Retail IoT Cloud VUSION dans tous les magasins de l'enseigne offrant à celle-ci la capacité d'automatiser ses prix et promotions, tout en assurant un suivi à distance et en temps réel.



Unicoop Tirreno va également déployer une solution d'optimisation des préparations de commandes Drive/Click & Collect en magasin (picking), basée sur la plateforme VUSION.



Unicoop Tirreno pourra également utiliser son réseau Wifi Meraki existant afin de communiquer avec les étiquettes intelligentes de SES-imagotag.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.