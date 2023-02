La filiale du groupe SES-imagotag spécialisée en intelligence artificielle a signé un protocole d'acquisition d'une participation majoritaire dans la société Belive.ai

La société Captana GmbH, filiale à 100% du groupe SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour l'acquisition de la majorité du capital de la société Belive.ai, une start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'analyse d'images pour le commerce physique.

Fondée en 2019 et dirigée par Aurélien Escartin et David Borakovic, Belive.ai a développé une plateforme d'intelligence artificielle et d'analyse d'images permettant aux commerçants de piloter leur réseau de magasins en temps réel, notamment : disponibilité des produits en rayon, attente en caisse, conformité des planogrammes, etc. Les solutions Belive.ai facilitent le quotidien des équipes grâce à une technologie compétitive et adaptable à tout type de magasins et de rayons ; les données sont disponibles en temps réel tant pour le magasin que pour le siège et les entrepôts.

Avec ce rapprochement, Captana vise à compléter son offre technologique afin de proposer un choix plus large de solutions et mieux couvrir l'ensemble des besoins des commerçants, tant en matière de cas d'usages qu'en matière d'infrastructure digitale préexistante. Les synergies entre les solutions de Captana et Belive.ai permettront également d'offrir le meilleur des deux technologies et d'accélérer l'innovation au service de la digitalisation des magasins.

Ensemble, Captana et Belive.ai constituent le leader mondial de ce marché à fort potentiel, présent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, avec déjà plusieurs dizaines de clients en pilote ou en déploiement.

La réalisation de la transaction reste soumise à la satisfaction de conditions et procédures usuelles.

Aurélien Escartin, CEO et Co-fondateur de Belive.ai commente : “ Avec David, nous portons une grande ambition pour le magasin de demain. Ainsi, quand l'opportunité de rejoindre les équipes de Captana s'est présentée, nous l'avons accueillie avec joie pour nos collaborateurs et enthousiasme pour nos clients. Plus nous discutions avec Michael et Thomas (co-fondateurs de Captana), plus l'évidence était devant nous : la vision étant commune, cette synergie amplifiera les transformations digitales en cours - ou à venir -, et augmentera la performance opérationnelle des équipes avec un niveau d'exécution inégalé pour les clients. Belive.ai qui rejoint Captana, c'est le retail qui passe au niveau supérieur “

Michael Unmüssig, CEO de Captana GmbH conclut : “Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Belive.ai et leurs fondateurs Aurélien et David au sein de Captana. L'intelligence artificielle et l'analyse d'images en temps réel des rayons constituent un socle technologique très prometteur pour améliorer l'efficacité opérationnelle des enseignes et réduire le gaspillage en magasin. Alors que nous nous développons sur plusieurs marchés, les premiers retours de nos clients indiquent déjà des améliorations significatives en termes de disponibilité linéaire, de ventes, de satisfaction client, d'efficacité des équipes et de qualité de données de stocks magasins dans les systèmes d'information. Avec Belive.ai, nous souhaitons accélérer le développement de notre plateforme d'intelligence artificielle et d'analyse d'images pour le commerce afin de soutenir notre croissance, et d'offrir la meilleure technologie à nos clients. »

À propos de SES-imagotag et la plateforme VUSION

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

www.ses-imagotag.com

Contact :

Investor Relations: Labrador – Raquel Lizarraga / +33 (0)6 46 71 55 20 / ses-imagotag@labrador-company.com

