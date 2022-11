Evolution du Conseil d'administration de SES-imagotag

et nomination de Peter Brabeck-Letmathe

Démission de deux administrateurs de BOE suite à la réduction de la part de BOE dans le capital à hauteur de 32%

Cooptation par le Conseil d'administration de Peter Brabeck-Letmathe en tant qu'administrateur indépendant

Conseil d'administration du Groupe désormais composé de 50% d'administrateurs indépendants

SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822) leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique, annonce une évolution de sa gouvernance et de la composition du Conseil d'administration, suite à la cession par BOE de 1,5 million d'actions du Groupe. Dans ce contexte, Peter Brabeck-Letmathe rejoint le Conseil en tant qu'administrateur indépendant (ratification lors de la prochaine Assemblée générale).

Peter Brabeck-Letmathe est Président honoraire de Nestlé, Vice-Président du Conseil de Fondation du World Economic Forum et Président du GESDA (Geneva Science & Diplomatic Anticipator). Il a été membre des conseils d'administration de plusieurs grandes entreprises telles que Roche, L'Oréal, Crédit Suisse et Exxon Mobil. Peter Brabeck-Letmathe demeure également Chairman de l'International Advisory Board de SES-imagotag, position qu'il occupe depuis 2019.

Suite à la cooptation de Peter Brabeck-Letmathe, et aux démissions de Xiangjun Yao et de Feng Bai, la composition du Conseil d'administration est la suivante, en conformité avec les règles AFEP-MEDEP relatives aux sociétés dépourvues d'actionnaires de contrôle pour lesquelles la part des administrateurs indépendants doit être de la moitié des membres du conseil :

Monsieur Thierry Gadou Président – Directeur Général Monsieur Peter Brabeck-Letmathe Administrateur indépendant Madame Candace Johnson Administrateur indépendant Monsieur Franck Moison Administrateur indépendant Madame Hélène Ploix Administrateur indépendant Madame Fangqi Ye Administrateur BOE Monsieur Rengui Chen Administrateur BOE Madame Cenhui He Administrateur BOE Monsieur Johnson Lee Censeur

Peter Brabeck-Letmathe commente : « Je suis heureux de pouvoir continuer de contribuer, par cette nouvelle étape, au développement de SES-imagotag, entreprise passionnante au cœur de la digitalisation du commerce. »

Thierry Gadou, Président du groupe SES-imagotag conclut : « En tant que Président du Comité consultatif international, Peter Brabeck-Letmathe a déjà apporté une immense contribution à

SES-imagotag. Désormais, son expérience unique et mondialement reconnue bénéficiera également à la gouvernance complète du Groupe et à la mise en œuvre de notre plan stratégique VUSION ‘27. Je tiens ici à le remercier infiniment du temps précieux qu'il nous consacre malgré ses nombreuses et importantes responsabilités. Je tiens à rendre également hommage à BOE pour leur soutien et

leur contribution depuis 5 ans et me réjouis de la relation de long terme que nous continuons de construire. »

À propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Or d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

www.ses-imagotag.com

Contact relations investisseurs

Labrador – Raquel Lizarraga / +33 (0)6 46 71 55 20 / raquel.lizarraga.ext@ses-imagotag.com

