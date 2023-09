Lapeyre sélectionne SES-imagotag et sa plateforme VUSION pour la digitalisation de 132 magasins.

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique, et Lapeyre, Fabriquant-Distributeur multi-expert de la rénovation fonctionnelle et énergétique de l'habitat, annoncent aujourd'hui le déploiement de la plateforme VUSION IoT Cloud et des étiquettes électroniques du Groupe dans les 132 magasins de l'enseigne en France.

VUSION permettra à l'enseigne française de répondre parfaitement à ses besoins d'affichage et d'information client en magasin. En effet, la large gamme d'étiquettes électroniques et de solutions développées par le Groupe permettra à Lapeyre de déployer en temps réel et grâce au Cloud, les prix et les caractéristiques techniques des références proposées par l'enseigne.

Les magasins et les équipes de Lapeyre auront également accès aux autres bénéfices de la plateforme VUSION : automatisation des prix et promotions, gestion des étiquettes électroniques à distance et en temps réel, gain de temps et d'efficacité en magasin, réduction des erreurs, amélioration de la satisfaction des clients.

Au-delà du prix, les étiquettes donneront accès à une multitude de services. Grâce à la mise à disposition d'un QR code à flasher, il sera par exemple possible d'accéder facilement au catalogue de l'enseigne, à des fiches produits interactives (caractéristiques techniques, vidéos…) avec renvoi vers le site e-commerce de Lapeyre, ou encore de vérifier la disponibilité des produits en magasin ou en ligne.

« Fin 2021 a été lancé le plan stratégique ? Convergence & Croissance ? , un des piliers de ce plan est de faciliter l'accès aux produits et redevenir le champion de la satisfaction client », commenteVincent Cotteaux, DSI de Lapeyre. « Le parcours client a été optimisé et des investissements ont été lancés pour innover, moderniser et digitaliser les magasins. Le déploiement de VUSION s'inscrit donc parfaitement dans notre feuille de route globale et participe à la transformation digitale de l'enseigne. »

Sébastien Fourcy, SEVP EMEA de SES-imagotag, conclut : « Nous sommes ravis de notre collaboration avec Lapeyre. Celle-ci confirme la pertinence de nos solutions pour tout type de magasin, y compris dans le secteur de l'aménagement de la maison. En équipant tous les magasins français de Lapeyre, nous renforçons d'ailleurs notre présence sur ce secteur à fort potentiel, au cœur de notre stratégie de diversification en Europe. »

À propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

www.ses-imagotag.com

À propos de Lapeyre

Lapeyre est une entreprise française créée en 1931 par Martial Lapeyre. Multi-spécialiste de l'aménagement et de la rénovation fonctionnelle et énergétique de l'habitat, Lapeyre a choisi de fabriquer en France, dans ses 9 usines réparties sur tout le territoire, et de distribuer ses propres produits (fenêtres, portes, portails, escaliers, rangements, revêtements, cuisines, salles de bains). Ce modèle économique de fabricant-distributeur, unique sur le marché, fait toute la singularité du groupe Lapeyre. L'entreprise dispose de nombreux atouts : la puissance et l'excellence de son outil industriel, la densité et le dynamisme de son réseau commercial, l'engagement de ses équipes au service des clients. Fort de 90 ans d'expérience et de son savoir-faire menuisier, Lapeyre propose des produits de qualité, fiables et durables, à des prix compétitifs. L'enseigne s'adresse aux professionnels comme aux particuliers. Lapeyre accompagne ses clients à chaque étape de leurs projets. En 2023, l'entreprise accélère son développement et se lance dans la Franchise. Elle prévoit l'ouverture de 25 magasins en franchise d'ici 2025. Présent en France et dans les DOM-TOM, Le groupe représente aujourd'hui 132 magasins pour un chiffre d'affaires de 673 M€ en 2022 et emploie près de 3000 collaborateurs. Plus d'information : www.lapeyre.fr

