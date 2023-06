SES-imagotag :

Communiqué de presse suite à la publication du rapport de Gotham City Research

La société SES-imagotag a pris connaissance du rapport publié ce matin par la société Gotham City Research intitulé « SES-imagotag: The Circular Dance with a Chinese Twirl ».

Le Conseil d'administration de SES-imagotag considère unanimement que le rapport de Gotham City Research comprend de nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions, auxquelles la Société répondra dans les prochains jours.

SES-imagotag confirme d'ores et déjà que l'ensemble des opérations entre SES-imagotag et BOE ont été correctement portées à la connaissance des investisseurs, conclues à des conditions de marché et, le cas échéant, soumises aux procédures prévues en droit français en matière d'opérations avec les parties liées. SES-imagotag suit des procédures strictes destinées à éviter les conflits d'intérêts, en prévoyant en particulier que les représentants de BOE au Conseil d'administration s'abstiennent de participer aux décisions relatives aux opérations avec BOE.

En outre, les opérations avec BOE enregistrées en chiffre d'affaires dans les comptes sociaux de

SES-imagotag sont éliminées dans les comptes consolidés de SES-imagotag, conformément aux règles comptables applicables. Ces opérations n'ont pas d'impact sur le chiffre d'affaires ou l'EBITDA du Groupe.

Il est rappelé que les commissaires aux comptes de SES-imagotag ont rendu des rapports d'audit sans réserve sur les états financiers annuels 2022, 2021 et 2020.

SES-imagotag table en 2023 sur un chiffre d'affaires de 800 M€ et une rentabilité en amélioration substantielle par rapport à l'année dernière.

Tel qu'indiqué par Gotham City Research eux-mêmes dans leur rapport, Gotham City Research détient des positions à découvert (« short positions ») sur SES-imagotag ; par conséquent, les investisseurs doivent être conscients que l'intérêt de Gotham City Research est de voir le prix de l'action

SES-imagotag baisser (« Gotham City Research's interest is to see the SES-imagotag stock price decline »)

SES-imagotag se réserve la possibilité d'exercer tous droits en vue d'actions en justice ultérieures, si nécessaire.

A propos de SES-imagotag et la plateforme VUSION

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris et fait partie du SBF 120.

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

www.ses-imagotag.com

Relations investisseurs

Labrador - Raquel Lizarraga / +33 (0)6 46 71 55 20 / raquel.lizarraga.ext@ses-imagotag.com

Avertissement

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse ne sont pas des données historiques, mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur des convictions, des prévisions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales présentes et futures de la Société et le contexte économique dans lequel la Société évolue. Ces déclarations supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'avoir pour effet que la performance et les résultats réels de la Société diffèrent de manière significative de ceux indiqués de manière expresse ou implicite dans ces déclarations prospectives. Figurent parmi ces risques et incertitudes les risques et incertitudes abordés au Chapitre 2 « Facteurs de risque » du Document d'enregistrement universel visé par l'AMF et disponible sur le site Internet de la Société (www.ses-imagotag.com) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de résultats futurs.

