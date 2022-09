Ses-imagotag : SES-imagotag : Forte amélioration des résultats au 1er semestre 2022

SES-imagotag :

Forte amélioration des résultats au 1er semestre 2022

Chiffre d'affaires de 286 M€ en croissance de +41% (vs. S1 2021)

EBITDA de 25 M€ en croissance de +68% soit 8,9% du CA (+1,5 pt vs. 7,4% au S1 2021)

Résultat net de 4,9 M€ (+380% vs. S1 2021)

Chiffre d'affaires annuel attendu à plus de 600 M€ pour l'ensemble de l'exercice et rentabilité en hausse

M € 1 er semestre 202 2 1 er semestre 202 1 Variations Chiffre d'affaires 285,9 202,8 +4 1% Marge sur coûts variables

% du CA 61,1 42,3 +44 % 2 1,4 % 20,8% + 0,6 pt Charges d'exploitation

% du CA (35,7) (27,2) +31% -1 2,5 % -13 ,4 % - 0,9 pt EBITDA

% du CA 25,3 15,0 +68% 8,9 % 7 ,4 % + 1,5 pt Dotations aux amortissements (13,0) (11,3) +15% EBIT courant

% du CA 12,3 3,7 +233% 4,3 % 1,8 % + 2,5 pts Eléments non-récurrents ou non-cash (3,9) (1,3) +203% Résultat Opérationnel

% du CA 8 ,4 2,4 +249% 2,9 % 1 ,2 % + 1,7 pts Résultat financier (1,1) (0,9) +22% Impôt (2,4) (0,5) +381% Résultat net

% du CA 4,9

1,7 % 1,0

0,5 % +380%

+ 1,2 pt

Message de Thierry Gadou, Président - Directeur général du groupe SES-imagotag : « La dynamique commerciale et les résultats obtenus au premier semestre par les équipes de SES-imagotag sont très satisfaisants. Alors que les commerçants du monde entier accélèrent leur transformation digitale, notre plateforme VUSION et nos solutions à forte valeur ajoutée sont de plus en plus reconnues pour leur performance. Cette reconnaissance est le moteur de notre croissance rentable. La solide performance de notre EBITDA au cours du premier semestre 2022 résulte en effet du déploiement croissant de nos solutions à valeur ajoutée couplé à la maîtrise de nos coûts de production et charges opérationnelles dans un contexte opérationnel difficile marqué par des tensions inflationnistes exacerbées par la hausse du dollar. Cette performance a pu être réalisée grâce à l'engagement sans faille de nos équipes et à la confiance de nos clients, auxquels je tiens à exprimer ici ma gratitude.

Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels et respecter la trajectoire de notre plan stratégique VUSION 23. Je vous présenterai notre vision et nos ambitions pour les années à venir lors de notre journée investisseurs prévue le 9 novembre prochain. »

Croissance du chiffre d'affaires du S1 2022 de +41 %

Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires a battu un nouveau record à 285,9 M€, soit une hausse de +41,0 % par rapport à la même période de l'exercice précédent ; ce résultat confirme la croissance très dynamique du chiffre d'affaires au premier trimestre 2022. Les ventes du deuxième trimestre de l'exercice ont augmenté de +39,6 % pour s'établir à 165,7 M€.

Sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires a augmenté de +35,0 %, à 505,9 M€, l'Europe et le reste du monde contribuant à parts égales à ce taux de croissance.

Les prises de commandes du S1 2022 ont augmenté de +24,5 %, à 385,0 M€, vs. 309,3 M€ au S1 2021, principalement grâce à une forte dynamique commerciale en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe centrale et de l'Est.

Europe

En Europe, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice s'est élevé à 221,3 M€, soit un taux de croissance de +40,8 %, alimenté par une forte croissance en Allemagne et une dynamique importante en France et en Europe du Sud.

Sur 12 mois glissants, le CA du premier semestre 2022 en Europe s'inscrit en hausse de +34,9 %.

Reste du monde

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 dans le reste du monde a progressé de +41,7 % par rapport au premier semestre 2021 pour s'établir à 64,6 M€, avec une croissance au deuxième trimestre de +48,5 % qui souligne une tendance en pleine accélération. Cette dynamique, principalement observée en Amérique du Nord, a été portée par de nouveaux contrats, tels que celui récemment signé avec Mattress Firm, entreprise leader dans son secteur avec 2 300 magasins répartis sur le territoire américain.

Sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 dans le reste du monde affiche une croissance de +35,1 %.

Logiciels, Services et Solutions hors ESL (VAS)

Les ventes de logiciels, services et solutions à valeur ajoutée hors ESL (VAS) ont poursuivi leur croissance très dynamique au premier semestre de l'exercice. Le chiffre d'affaires VAS a cru de +65% à 45 M€ et a représenté 15,8 % du total de l'activité du premier semestre 2022 en hausse de 2,5 points par rapport au chiffre de 13,3 % comptabilisé au premier semestre 2021.

Progression continue de la rentabilité

La marge sur coûts variables (MCV) s'élève à 61,1 M€ au 1er semestre 2022 contre 42,3 M€ au 1er semestre 2021 soit une progression de 44% pour un ratio de 21,4% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2022, contre 20,8% au 1er semestre 2021 (+0,6 points) et ce en dépit des pressions inflationnistes et des effets de changes défavorables.

Cette amélioration du taux de marge MCV s'explique principalement par les facteurs suivants :

Un mix VAS vs ESL plus favorable (+2,5 points cf. ci-haut)

Des hausses tarifaires pratiquées de façon à compenser une partie des hausses de coûts de composants électroniques

Une évolution défavorable du taux de change EUR/USD qui a coûté plus de 3 points de MCV sur le premier semestre 2022 par rapport au premier semestre

La progression du taux de MCV dans ce contexte est donc particulièrement remarquable.

Les charges d'exploitation passent de 13% au 1er semestre 2021 à 12% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2022. Ceci conforte l'objectif de 10% à l'horizon 2023 que s'est fixé le Groupe dans le cadre de son plan stratégique VUSION 23.

L'essentiel de cette croissance provient des frais de personnel qui ont augmenté de 31% entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022

L'EBITDA du Groupe s'élève à 25,3 M€ au 1er semestre 2022 contre 15 M€ au 1er semestre 2021.

La marge d'EBITDA s'établit à 8,9% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2022 contre 7,4% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2021. Cette amélioration, à la fois en valeur et en pourcentage, provient tant de l'amélioration du taux de MCV que de la meilleure absorption des charges d'exploitation, en croissance maîtrisée, dans un contexte de forte croissance du chiffre d'affaires.

Les dotations aux amortissements ont augmenté de 15% entre les 1ers semestres 2021 et 2022, passant de -11,3 M€ à -13 M€. Elles reflètent le niveau important d'investissements en matière de R&D et d'innovation (V:Cloud, V:Ads, V:Captana, V:IoT, nouvelles gammes et technologies d'étiquettes), de projets industriels, de projets informatiques de digitalisation des processus (Salesforce, Microsoft), et d'amélioration de performance (projet SAP).

Le montant des éléments non-récurrents ou non-monétaires s'élève à -3,9 M€ au 1er semestre 2022. Il est constitué de l'amortissement de l'écart d'acquisition affecté à la technologie acquise lors du rachat de Imagotag pour -0,4 M€ du coût (sans effet de trésorerie) des plans d'actions de performance attribués aux salariés du Groupe (IFRS 2) pour -3,5 M€.

Résultat financier

Le résultat financier au 1er semestre 2022 représente une charge nette de -1,1 M€ contre une charge nette de -0,9 M€ au 1er semestre 2021, et est constitué principalement

- du coût financier de la dette pour -1,1 M€

- des effets nets des gains et pertes de change pour +0,1 M€

- de l'impact de la norme IFRS 16 pour -0,1 M€

Le résultat avant impôts du Groupe s'établit à +7,3 M€ au 1er semestre 2022 par rapport à +1,5 M€ au 1er semestre 2021. La charge d'impôts correspondante pour le 1er semestre 2022 s'élève à -2,4 M€ contre une charge de 0,5 M€ sur les 6 premiers mois de 2021.

Résultat net

Le résultat net au 1er semestre 2022 est positif et atteint 4,9 M€, dont –0,1 M€ revenant aux minoritaires, contre un profit de 1 M€ au 1er semestre 2021.

Investissements

M € H1 202 2 H1 202 1 Dépenses de R&D & IT capitalisées 12,8 10,2 Investissements industriels 1,4 1,3 ESL as a service 0,5 2,3 Autres 1,1 0,5 TOTAL CAPEX 15,8 14,3

Au cours du 1er semestre 2022, les dépenses d'investissements du groupe se sont élevées à 15,8 M€ contre 14,3 M€ au 1er semestre 2021, soit une augmentation de 10%.

Les dépenses de R&D capitalisées restent le premier poste d'investissement, essentiel pour consolider le leadership mondial et la compétitivité du Groupe, ainsi que pour développer les produits et services qui assureront une croissance rentable dans les années à venir.

Les investissements informatiques viennent quant à eux à numériser les processus de l'entreprise pour faire de SES-imagotag une entreprise intégralement dans le cloud pour réaliser des gains majeurs de productivité et de qualité de service à nos clients.

Au total, les dépenses R&D et IT capitalisées se sont accrues de 25% entre le 1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022. L'essentiel de cette croissance est tiré par les dépenses de R&D tandis que les dépenses IT capitalisées sont restées relativement stables entre les 2 périodes.

Le groupe n'a par ailleurs pas signé de nouveaux contrats au 1er semestre 2022 en mode « ESL as a service ». Seuls des contrats signés avant 2022 et dont le déploiement s'est poursuivi sur 2022, impactent faiblement les dépenses d'investissement de ce 1er semestre 2022

Flux de trésorerie consolidés du Groupe pour la période close le 30 juin 2022

M€ 1 er semestre 202 2 1 er semestre 202 1 rappel :

FY 202 1 EBITDA 24,2 13,9 30,0 Investissements (15,8) (14,3) ( 30,0 ) Variation du besoin en fonds de roulement (22,1) (9,1) (3,3) Cash-Flow Opérationnel ( 13,7 ) (9,4) ( 3,2 ) Résultat financier (0,8) (0,8) 0,2 Impôt (0,3) (0,1) ( 1,1 ) Autres 2,9 1,2 4,8 Cash-flow total ( 12,0 ) (9,1) 0,7 Investissements financiers (1,7) (0,5) Augmentation de capital / trésorerie acquise au travers d'augmentations de capital dans des filiales non-détenues à 100% 4,1 4,3 Variation de la dette nette avant IFRS16 ( 13,7 ) (5,0) 4,5 Trésorerie / (Dette) nette avant IFRS16 ( 5,4 ) (1,1) 8,3 Trésorerie 75,7 80,5 89,8 Dette financière (avant effet IFRS 16) (81,1) (81,6) (8 1,5 ) Dette financière ( après effet IFRS 16) (8 8,4 ) (89,0) (8 8,7 )

La dette financière nette (hors effet IFRS 16) s'établit ainsi à -5,4 M€ au 30 juin 2022 contre une valeur de trésorerie nette de 8,3 M€ au 31 décembre 2021 soit une consommation de trésorerie nette de 13,7 M€ sur les 6 premiers mois de l'année. Compte tenu de la forte croissance observée il s'agit d'une consommation de trésorerie nette modérée qui traduit la progression continue de l'EBITDA, une bonne maîtrise des dépenses d'investissements et du besoin en fonds de roulement qui, au 30 juin 2022, représente moins de 10% du chiffre d‘affaires annualisé.

Évènements postérieurs à la clôture

Evolution de la JV en Chine et nouveau partenariat stratégique et capitalistique avec BOE-YiYun

En date du 22 juillet 2022, le conseil d'administration de la société a approuvé le projet de transfert des 51% que le Groupe détient dans sa joint-venture en Chine en échange de 9,5% de la société technologique chinoise BOE-YiYun. Cette société, dont le premier actionnaire est BOE, est spécialisée dans les solutions digitales pour les secteurs de la culture, de l'éducation et du commerce. Récemment séparée (spin-off) de BOE à l'occasion de l'entrée de plusieurs investisseurs chinois de premier plan, BOE-YiYun est dirigée par George Yao, qui est par ailleurs administrateur représentant BOE au conseil d'administration de SES-imagotag et principal artisan du partenariat stratégique et financier entre les deux sociétés en 2017.

BOE-YiYun est une société en forte croissance qui a vocation à entrer en bourse dans les années à venir.

Par cette opération, la JV se trouvera intégrée au sein de BOE-YiYun afin d'accélérer son développement sur le marché du retail. De son côté SES-imagotag devient un actionnaire significatif de BOE-YiYun, une société en rapide expansion qui devient son partenaire stratégique en Chine et dispose de toutes les clés pour réussir pleinement sur ce marché.

Cette opération est soumise à certaines obligations réglementaires en Chine devrait être réalisée d'ici la fin du 3° trimestre 2022, avec les principaux effets suivants sur les comptes consolidés :

Effet relutif sur le taux de marge et l'Ebitda consolidés du Groupe devrait être enregistré.

Diminution d'environ 20 M€ de la trésorerie consolidée (transférée avec la JV).

Les guidances précédemment communiquées sur 2022 et 2023 restent inchangées par cette opération.

Perspectives

Dans un contexte géopolitique complexe et sur fond de tensions continues sur les chaînes d'approvisionnement à travers le monde, le Groupe reste confiant dans sa capacité à délivrer une croissance mondiale avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 600 M€ et de poursuivre sa dynamique d'amélioration continue de la rentabilité - en dépit des tensions inflationnistes - par le déploiement progressif de son modèle économique et de son offre à forte valeur ajoutée.

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Or d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

www.ses-imagotag.com

Contact :

Relations investisseurs : Labrador – Raquel Lizarraga / +33 (0)6 46 71 55 20 / ses-imagotag@labrador-company.com

Glossaire

EBITDA

Il s'agit, pour le Groupe, d'un indicateur de performance qui présente le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements des immobilisations retraité des quelques éléments de la période qui nuisent à la comparabilité avec les exercices antérieurs. Il présente également une bonne approximation du flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant prise en compte des investissements et de la variation du besoin en fonds de roulement. À ce titre il est retraité des éléments non-récurrents significatifs ou qui ne donneront jamais lieu à décaissement.

Dette / Trésorerie Financière Nette

Ces indicateurs définissent respectivement la position d'endettement financier net ou de trésorerie nette du Groupe calculée à partir des agrégats suivants dans le bilan consolidé : (-) Emprunts (-) Dettes locatives courantes et non-courantes (IFRS16) (+) Trésorerie et équivalents trésorerie.

Si le résultat est négatif alors le niveau des Emprunts excède celui de la Trésorerie et équivalents trésorerie et on parle d'une dette nette ou endettement financier net. À l'inverse, si le résultat est positif, alors le niveau des Emprunts est inférieur à celui de la Trésorerie et équivalents trésorerie et on parle d'excédent de trésorerie nette.

Besoin en Fonds de Roulement

Le besoin en fonds de roulement est calculé à partir des agrégats suivants dans le bilan consolidé : (+) créances clients (valeur brute, avant dépréciation) (+) stocks et en-cours (valeur brute, avant dépréciation) (-) dettes fournisseurs et comptes rattachés (+) autres débiteurs courants (-) autres passifs non courants (-) autres dettes et comptes de régularisation

