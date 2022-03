Ses-imagotag : SES-imagotag - Résultats 2021 : Nette amélioration de la performance opérationnelle et financière

SES-imagotag – Résultats 2021 :

Nette amélioration de la performance opérationnelle et financière

> Chiffre d'affaires annuel de 423 M€, en croissance de +46% sur un an

> Prises de commandes de 602 M€, en croissance de +32% sur un an

> Croissance de +100% de l'EBITDA à 32 M€, soit 7,6% du CA, en hausse de +2 pts vs. 2020

> Stabilité du taux de marge sur coûts variables (MCV) malgré des tensions sur les prix des composants

> Cash-flow positif à 4,5 M€ vs. -13,5 M€ en 2020

> Résultat net annuel positif de 2 M€ (vs. -7,6 M€ en 2020)

M€ 2021* 2020 Variation en % Chiffre d'affaires 422,9 290,3 +46% Marge sur coûts variables % du CA 91,5 63,2 +45% 21,6% 21,8% -0,2 pt Charges opérationnelles % du CA (59,1) (47,2) +25% -14% -16% -2 pts EBITDA % du CA 32,3 16,0 +103% 7,6% 5,5% +2,1 pts Dotations aux amortissements (22,6) (18,9) +20% EBIT courant % du CA 9,7 (2,9) N/A 2% -1% +3 pts Éléments non récurrents ou non cash (4,5) (2,1) +110% EBIT % du CA 5,2 (5,0) N/A 1% -2% +3 pts Résultat financier (1,1) (3,8) -70% Impôts (2,1) 1,2 N/A Résultat net % du CA 2,0

0,5% (7,6) -3% N/A +3 pts *Procédures d'audit en cours de finalisation

Thierry Gadou, Président – Directeur général de SES-imagotag, commente : “2021 restera une année charnière de notre plan stratégique VUSION-23 visant à créer la première plateforme IoT de digitalisation du commerce physique.

Notre croissance de près de 50%, supérieure à la croissance du marché, démontre à la fois l'attractivité de nos solutions et la force de notre outil industriel, particulièrement dans le contexte actuel.

Avec une croissance de plus de 100% de notre EBITDA, un résultat net et un cash-flow positifs, nous démontrons la robustesse d'un modèle économique, qui se déploie comme prévu, avec, notamment, des revenus de solutions à valeur ajoutée plus rentables et récurrents, qui réduisent notre exposition aux fluctuations des prix des composants.

La satisfaction de nos clients n'a cessé de s'améliorer, particulièrement ceux qui utilisent nos solutions les plus avancées (Cloud, AI…). Les commerçants les plus performants dans le monde choisissent la plateforme VUSION de SES-imagotag parce qu'elle est la plus innovante, sécurisée et évolutive du marché.

Nos efforts importants en matière de développement durable sont au cœur de notre mission et deviennent une raison supplémentaire pour nos clients, partenaires et talents de sélectionner SES-i magotag.

Malgré un contexte qui reste cette année difficile sur le plan des approvisionnements, nous sommes confiants sur les perspectives 2022 et les objectifs de croissance et de rentabilité de notre plan VUSION-23".

Activité 2021

Croissance du chiffre d'affaires de +46%, à 423 M€

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 422,9 M€ en 2021, affichant une hausse de +46% comparé à l'exercice précédent, et excédant l'objectif de 400 M€. Cette performance est tirée par la solide dynamique de toutes les régions en Europe (+53,3%), qui représente 75% du chiffre d'affaires total. La croissance de la zone hors Europe s'élève à +26,5% malgré la tension sur les approvisionnements en composants : la 4e vague de covid a notamment paralysé au cours du 3e trimestre l'usine de Jabil au Vietnam, qui produit les étiquettes intelligentes VUSION pour les États-Unis, pénalisant ainsi l'activité nord-américaine.

La croissance du revenu issu des solutions à valeur ajoutée (VAS) est nettement supérieure à la croissance du chiffre d'affaires étiquettes, de sorte que leur poids dans le mix progresse de 13% de l'activité totale en 2020 à 15% en 2021.

Prises de commandes de plus de 600 M€ qui confortent les perspectives de croissance future

Les prises de commandes continuent leur forte progression depuis plusieurs semestres et atteignent des niveaux impressionnants d'environ 300 M€ par semestre, confortant la trajectoire de notre plan VUSION-23.

Avec une croissance de +32% en 2021 à 601,8 M€ de prises de commandes, le groupe affiche en effet un book-to-bill supérieur à 140%.

Les plus fortes progressions ont été enregistrées en Allemagne, en France et notamment en Amérique du Nord où les prises de commandes ont plus que doublé, témoignant ainsi du dynamisme de la zone.

Résultats financiers 2021

Amélioration de la rentabilité

La marge sur coûts variables (MCV) s'élève à 91,5 M€ en 2021, contre 63,2 M€ en 2020, soit une hausse de +45%, et le taux de MCV s'élève à 21,6% du chiffre d'affaires en 2021 (vs 21,8% sur l'exercice précédent). Cette performance s'explique par un mix accru des services et solutions à valeur ajoutée. L'amélioration du mix produit a renforcé la capacité du Groupe à faire face à l'augmentation conjoncturelle des coûts des composants (conséquence de leur pénurie dans un contexte de forte demande mondiale).

Les charges d'exploitation continuent d'être optimisées en 2021, faisant baisser le ratio de 16% de CA en 2020 à 14% en 2021, en ligne avec l'objectif du Groupe d'atteindre 10% de CA en 2023, tel qu'annoncé dans le plan VUSION-23.

Deux tiers des charges d'exploitation correspondent aux charges de personnel, en augmentation de +16% en 2021 par rapport à 2020, le Groupe ayant procédé à des recrutements pour accompagner la très forte croissance de +46% du chiffre d'affaires.

Le reste des charges d'exploitation est principalement dû à des dépréciations de stocks (4,3 M€) permettant d'atténuer le risque sur certaines anciennes générations de produits.

L'EBITDA, ou le Résultat d'exploitation avant amortissement des immobilisations et avant autres produits et charges non récurrents ou non cash, s'élève à 32,5 M€ en 2021, contre 16 M€ sur l'exercice précédent.

La marge d'EBITDA représente 7,6% du chiffre d'affaires en 2021 (vs 5,5% en 2020). L'EBITDA a doublé entre 2020 et 2021, passant respectivement de 16,0 M€ à 32,3 M€. Cette amélioration en valeur comme en pourcentage du chiffre d'affaires résulte principalement de la hausse du chiffre d'affaires, combinée à une stabilité de la marge sur coûts variables, ainsi qu'à la bonne maîtrise des charges d'exploitation. A horizon 2023, le Groupe a pour ambition d'atteindre une marge d'EBITDA d'environ 15% du chiffre d'affaires.

Les dotations aux amortissements ont augmenté de +20% en 2021, atteignant 22,6 M€ (vs 18,9 M€ en 2020). Cette hausse est directement liée au niveau important d'investissements en matière de R&D et d'innovation (V:Cloud, V:Ads, V:Captana, V:IoT, nouvelles gammes de produits et technologies d'étiquettes) ; de projets industriels et de projets informatiques de digitalisation (Salesforce, Microsoft) et d'amélioration de performance (projet SAP).

Les éléments à caractère non récurrent ou non cash atteignent 4,5 M€ en 2021. Ce montant est constitué de 0,9 M€ pour l'amortissement de l'écart d'acquisition affecté à la technologie acquise lors du rachat d'Imagotag, et de 3,5 M€ pour le coût non monétaire des plans d'actions de performance attribués aux salariés du groupe (IFRS 2).

Résultat financier

Les charges financières nettes s'établissent à -1,1 M€ en 2021 (vs -3,8 M€ en 2020). Elles se répartissent entre :

le coût financier de la dette pour -2,0 M€,

les effets nets des gains et pertes de change : +0,9 M€

Le résultat avant impôts du Groupe s'élève à +4,15 M€ en 2021, contre une perte de -8,8 M€ en 2020. Le Groupe a ainsi engagé une charge d'impôt de -2,1 M€ en 2021, contre un produit de 1,2 M€ en 2020.

Résultat net

Le résultat net de SES-imagotag en 2021 est positif et atteint 2 M€, contre une perte de -7,6 M€ en 2020.

Investissements

M€ 2021 2020 Dépenses d'investissements R&D et IT 21,2 18,1 Investissements industriels 4,3 2,3 Hardware as a service 2,2 7,9 Autres 2,3 1,3 TOTAL CAPEX 29,9 29,6

En 2021, les dépenses d'investissements du Groupe atteignent 29,9 M€, stables par rapport à 2020 (29,6 M€, soit +1%).

Les dépenses de R&D capitalisées reste le principal poste d'investissement de SES-imagotag. Ces dépenses sont essentielles pour consolider la compétitivité et le leadership mondial du Groupe, ainsi que pour le développement de produits et services, assurant ainsi une croissance rentable pour les années à venir.

Les principaux investissements informatiques menés actuellement aident SES-imagotag à atteindre son objectif d'être un Groupe intégralement dans le cloud, et de réaliser des gains majeurs de productivité et de qualité de service.

Dans l'ensemble, les dépenses R&D et informatique en 2021 ont augmenté de 3,1 M€, tirés notamment par la hausse des investissements en R&D.

Les investissements dans la catégorie “Hardware as a service” ont diminué, passant de 7,9 M€ en 2020 à 2,2 M€ en 2021, reflétant l'achèvement cette année du déploiement majeur débuté en 2019.

Tableau des flux de trésorerie consolidés

En M€ 2021 2020 EBITDA 32,3 13,4 Dépenses d'investissements (29,9) (29,5) Variation de BFR (3,3) 6,4 Cash-flow opérationnel (3,2) (9,7) Résultat financier (0,2) (3,8) Impôts (1,1) (0,6) Autres 4,7 0,6 Cash-flow 0,2 (13,5) Augmentation de capital / cash acquis via des augmentations de capital dans des filiales en propriété non exclusive 4,3 Variation de la dette nette 4,5 (13,5) Position nette de trésorerie / (dette) avant impact IFRS16 8,3 3,8 Trésorerie 89,8 88,6 Dette (avant impact IFRS16) (81,5) (84,8) Dette (après impact IFRS16) (88,7) (89,0) Variation de trésorerie / (dette financière) nette avant impact IFRS16 4,5

SES-imagotag termine l'année 2021 avec une position nette de trésorerie excédentaire, avant IFRS 16, à 8,3 M€, augmentant de +4,5 M€ comparativement à 2020, et sécurisant presque 90 M€ de trésorerie pour commencer 2022.

Le groupe a atteint un seuil de rentabilité en 2021 grâce au doublement de l'EBITDA et à la maîtrise des dépenses d'investissements et du besoin en fonds de roulement.

Pendant le 1er semestre 2021, SES-imagotag a également procédé à la libération de la dernière tranche de capital de sa joint-venture en Chine (51% des 10 M$), comme stipulé dans l'accord constitutif de la joint-venture, signé avec les autres actionnaires (BOE et JDD). Le Groupe consolide ainsi sa trésorerie, y ajoutant 4,3 M€, correspondant aux contributions de BOE et JDD à l'augmentation de capital.

Perspectives

Avec une performance du 2nd semestre proche de celle du 1er semestre, l'année 2021 affiche une forte croissance et une nette amélioration de sa rentabilité par rapport à 2020, et ce en dépit des contraintes d'approvisionnement et de la forte hausse du prix des composants dans le monde.

L'amélioration structurelle de notre business model est un socle solide pour l'avenir.

Dans un contexte mondial qui restera encore tendu en 2022 sur les chaînes d'approvisionnement, le Groupe reste confiant dans sa forte dynamique commerciale, avec une croissance attendue entre +30% et +50% en 2022, ainsi que dans l'amélioration de sa rentabilité en ligne avec les objectifs du plan stratégique VUSION-23.

À propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Or d'Ecovadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

www.ses-imagotag.com

