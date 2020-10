Ses-imagotag : SES-imagotag : Retour à une croissance forte au 3ème trimestre

CA du 3ème trimestre 2020 à 73 M€ (+46%)

CA sur 9 mois à 191 M€ (+12%)

Commandes sur 9 mois à 253 M€ (+17%) et 373 M€ sur 12 mois glissants (+32%)

Poursuite de la croissance pour les trimestres à venir sous réserve des conditions sanitaires

Amélioration de la rentabilité attendue au S2 grâce au levier restauré de la croissance

Chiffre d'affaires (M€) France International Total T3 2020 9,5 63,9 73,4 T3 2019 14,9 35,2 50,1 Variation (%) -36,6% +81,7% +46,4% 9 mois 2020 29,4 162,4 191,8 9 mois 2019 48,5 123,0 171,5 Variation (%) -39,3% +31,9% +11,8% 12 mois glissants 2020 48,4 219,4 267,8 12 mois glissants 2019 70,1 167,1 237,2 Variation (%) -31,0% +31,3% +12,9%

Message de Thierry Gadou, Président - Directeur général du Groupe SES-imagotag : « Le rebond de l'activité se poursuit avec une forte croissance au 3ème trimestre, toujours tirée par l'international, et ce malgré la poursuite de conditions sanitaires très préoccupantes dans la plupart des pays où nous opérons. Il s'agit de notre meilleur 3ème trimestre et de notre second meilleur trimestre historique toutes périodes confondues. Pour les 9 premiers mois de l'année, retour à une croissance à deux chiffres également, laquelle devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres si l'aggravation de la pandémie ne pénalise pas à nouveau le commerce et les projets en cours. La progression rapide de notre pipeline commercial traduit l'importance croissante que la grande distribution accorde à sa nécessaire transformation digitale pour améliorer l'efficacité des magasins, l'expérience client et la synchronisation des canaux physiques et digitaux. Notre rentabilité devrait s'améliorer au second semestre avec cette croissance retrouvée.

Retour d'une forte croissance au T3

Le rebond s'est poursuivi au 3ème trimestre avec un CA à 73 M€ en forte croissance. La France reste, comme d'ailleurs toute l'Europe du Sud, pénalisée par un redémarrage plus lent face à une pandémie qui reste virulente et une inquiétude persistante des acteurs économiques. Toutefois, la reprise des installations devrait s'y accélérer dans les mois à venir.

En revanche, l'international accélère son rebond avec un CA à 63 M€ (+81%), tiré par l'Allemagne, l'Europe du Nord et les Etats-Unis.

Poursuite de la dynamique des nouvelles signatures

Après un premier semestre très positif (166 M€ / +34%), les prises de commandes ont poursuivi leur bonne dynamique au 3ème trimestre, atteignant un montant de 88 M€, certes en léger recul par rapport au T3 record de 2019 (93 M€), mais portant le total cumulé sur 12 mois à 373 M€, soit une croissance de +32% sur un an.

Le pipeline commercial est en accélération dans toutes les régions du monde, confortant les perspectives de croissance à venir.

(M€) 2020 2019 % S1 165,5 123,3 +34,2% T3 87,7 93,5 -6,2% 9 mois 253,2 216,8 +16,8% 12 mois glissants 372,9 282,6 +32,0%

Prévention des risques

Dans ce contexte marqué par encore beaucoup d'incertitudes, SES-imagotag poursuit la mise en œuvre de son plan de prévention des risques sanitaires et de maîtrise des coûts et des investissements.

Poursuite de mesures sanitaires draconniennes mises en place au siège et dans tous les sites et filiales ;

Poursuite du plan de stabilisation des coûts ;

Sécurisation de la trésorerie : comme déjà indiqué à la fin du 1er semestre, afin de renforcer la liquidité du Groupe, la Société a procédé au tirage d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 90%, avec une maturité d'un an et une option d'extension pouvant aller jusqu'à 5 années additionnelles, souscrit auprès d'établissements de crédit pour un montant total de 30 M€. A la fin du 3ème trimestre 2020, le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 28 M€. Compte tenu d'une dette financière (avant IFRS 16) de 83M€, la dette financière nette (avant IFRS 16) se situe à 55 M€. Cette valeur correspond au point bas de ce second semestre et s'explique principalement par la variation de BFR liée au redémarrage de la croissance à partir de juin, situation en cours de rééquilibrage au 4ème trimestre.

Perspectives

Sous réserve des évolutions à venir de la pandémie Covid-19, SES-imagotag est confiant sur la poursuite de la croissance au cours des mois et des trimestres à venir, ainsi que sur une amélioration de la rentabilité au second semestre.

Au dela du retard causé à court terme par cette crise, celle-ci agit comme un révélateur du besoin urgent de digitalisation des points de vente physiques et conforte les perspectives de croissance de SES-imagotag.

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasin au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

