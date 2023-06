SES-imagotag : Suites données à la publication du rapport de Gotham City – Performance du premier semestre 2023

En complément du communiqué de SES-imagotag en date du 26 juin 2023 réfutant fermement les allégations erronées et mensongères du rapport de Gotham City du 22 juin 2023, la Société a demandé à ses commissaires aux comptes une attestation sur la comptabilisation des ventes à BOE dans les comptes consolidés au 31 décembre 2022.

Les cabinets Deloitte et KPMG ont émis ce jour à l'attention de la Société une attestation indiquant que les transactions avec BOE pour un montant de 53,1 M$ ont été neutralisées et ne sont donc pas comprises dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe SES-imagotag au 31 décembre 2022 s'élevant à 620,9 M€.

Ceci invalide l'argument central de Gotham City sur lequel s'appuyait l'accusation de double-comptage de revenu circulaire avec BOE et de surévaluation du chiffre d'affaires et du résultat dans les comptes consolidés au 31 décembre 2022 (pour mémoire, le rapport affirmait que « BOE est un des premiers clients de SES représentant 10% de son chiffre d'affaires »).

Actions à l'encontre de Gotham City

Au regard de la gravité des allégations du rapport de Gotham City, la Société indique qu'elle a mandaté ses conseils aux fins d'alerter l'Autorité des Marchés Financiers sur les nombreux manquements commis par Gotham City à sa réglementation et d'introduire toutes les procédures utiles à la défense de ses intérêts, en ce compris auprès du Parquet National Financier pour diffusion d'informations fausses et trompeuses.

1er semestre 2023 record[1]

La Société et ses équipes demeurent plus que jamais concentrées sur la mise en œuvre de son plan de développement Vusion ‘27.

A cet égard, le deuxième trimestre 2023 arrivant à son terme, et afin de rassurer les investisseurs dans ce climat d'attaque visant à déstabiliser la société, SES-imagotag prend l'initiative d'anticiper son calendrier habituel pour annoncer que, après un 1er trimestre 2023 en forte croissance, le 2ème trimestre 2023 établira un record historique avec un chiffre d'affaires consolidé passant pour la première fois le cap des 200 millions d'euros.

Dans son ensemble le 1er semestre 2023 sera également le meilleur semestre historique de la société, avec une croissance du chiffre d'affaires consolidé d'environ +30% en ligne avec la guidance annuelle.

A propos de SES-imagotag et la plateforme VUSION

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris et fait partie du SBF 120.

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

Relations investisseurs :

Labrador - Raquel Lizarraga / +33 (0)6 46 71 55 20 / raquel.lizarraga.ext@ses-imagotag.com

Contacts presse :

Publicis Consultants

Audrey Malmenayde / +33 6 76 93 11 45 / audrey.malmenayde@publicisconsultants.com

Louis Silvestre / +33 6 24 31 06 76 / louis.silvestre@publicisconsultants.com

Avertissement

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse ne sont pas des données historiques, mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur des convictions, des prévisions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales présentes et futures de la Société et le contexte économique dans lequel la Société évolue. Ces déclarations supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'avoir pour effet que la performance et les résultats réels de la Société diffèrent de manière significative de ceux indiqués de manière expresse ou implicite dans ces déclarations prospectives. Figurent parmi ces risques et incertitudes les risques et incertitudes abordés au Chapitre 2 « Facteurs de risque » du Document d'enregistrement universel visé par l'AMF et disponible sur le site Internet de la Société (www.ses-imagotag.com) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de résultats futurs.

[1] Données non auditées

