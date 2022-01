Ses-imagotag : SES-imagotag : bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec Natixis ODDO BHF

SES-imagotag : bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec Natixis ODDO BHF



Au titre du contrat de liquidité confié par la société SES-imagotag à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2021 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

Nombre d'actions SES-imagotag : 2 781

Solde en espèces du compte de liquidité : 619 028,00 €

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 53 518 titres 2 763 326,00 € 1 282 transactions VENTE 58 502 titres 3 067 506,00 € 1 339 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

Nombre d'actions SES-imagotag : 7 765

Solde en espèces du compte de liquidité : 314 849,00 €

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasin au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag is listed in compartment B of the Euronext™ Paris

Ticker: SESL – ISIN code: FR0010282822 – Reuters: SESL.PA – Bloomberg: SES

Contact

Shan – Relations investisseurs & Communication financière

Aliénor Kuentz - Tél. : +33 (0)1 42 86 82 45 / sesimagotag@shan.fr

ANNEXE Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1282 53518 2763325,6 1339 58502 3067505,5 02/07/2021 7 205 9706,75 1 1 47,65 05/07/2021 4 101 4840,5 4 151 7248 06/07/2021 17 821 38988,3 3 101 4898,3 07/07/2021 47 1103 51656 25 603 28501,75 08/07/2021 14 501 23111,35 8 365 16939,55 09/07/2021 8 128 5859,7 15 601 27600,8 12/07/2021 2 55 2546,5 10 421 19667,1 13/07/2021 6 102 4799,7 9 749 35537,9 14/07/2021 13 284 13492,4 3 15 719,25 15/07/2021 21 788 36874,35 2 3 143,25 16/07/2021 1 1 46,2 28 902 42038,35 19/07/2021 21 700 32760 7 299 14162,7 20/07/2021 18 600 27540 3 204 9405,15 21/07/2021 0 0 0 55 1208 56451,8 22/07/2021 5 10 470 8 627 29802,95 23/07/2021 11 410 19327 3 200 9490 26/07/2021 6 294 13553,4 0 0 0 27/07/2021 24 501 22891,1 0 0 0 28/07/2021 0 0 0 14 401 18376,2 29/07/2021 5 100 4610 14 799 37113,8 30/07/2021 23 858 38972 1 1 46,7 02/08/2021 12 501 22405,95 2 2 91,9 03/08/2021 21 901 38783,6 30 1600 70170 04/08/2021 23 1001 45035,35 1 1 45,35 05/08/2021 8 357 15866,7 13 1000 44950 06/08/2021 1 1 45,3 19 1201 55195,3 09/08/2021 24 1000 45910 0 0 0 10/08/2021 10 402 18261 32 1001 46125,7 11/08/2021 13 265 11984,5 6 228 10368,2 12/08/2021 2 24 1084,8 4 600 27350 13/08/2021 4 218 9937,3 17 602 27581,9 16/08/2021 22 632 28966 0 0 0 17/08/2021 12 569 25859,5 8 203 9246,7 18/08/2021 5 401 18217,95 10 601 27355,45 19/08/2021 5 202 9130,5 10 225 10192,1 20/08/2021 12 401 18135,3 4 201 9125,3 23/08/2021 1 200 9060 5 400 18130 24/08/2021 7 201 9095,3 9 451 20535,3 25/08/2021 7 421 19208,7 3 401 18415,7 26/08/2021 20 601 27305,6 1 1 45,6 27/08/2021 14 286 12931,45 8 421 19051,2 30/08/2021 0 0 0 22 900 41037,5 31/08/2021 2 78 3666 10 214 10111,5 01/09/2021 4 218 10264,2 11 216 10172,4 02/09/2021 47 1421 66090,45 1 1 47,45 03/09/2021 10 600 27090 4 61 2766,35 06/09/2021 3 117 5375,4 59 1501 68990,2 07/09/2021 0 0 0 6 600 29110 08/09/2021 13 1000 51780 4 110 5852 09/09/2021 9 400 20680 27 1000 52000 10/09/2021 14 801 41973 10 674 35523,9 13/09/2021 19 1200 61920 0 0 0 14/09/2021 1 1 49,95 19 401 20104,95 15/09/2021 19 801 40811,3 21 461 23629,3 16/09/2021 3 202 10342,7 18 618 31895,4 17/09/2021 3 137 7029,5 17 757 39272,3 20/09/2021 22 1169 59499,4 0 0 0 21/09/2021 1 1 50 26 1401 71890 22/09/2021 0 0 0 22 800 42720 23/09/2021 8 287 15698,9 19 1100 61975 24/09/2021 33 1500 85260 7 1100 63650 27/09/2021 33 1650 94120 5 200 11720 28/09/2021 30 1000 53240 0 0 0 29/09/2021 0 0 0 30 1350 71730 30/09/2021 32 1420 75287 9 504 27041,4 01/10/2021 37 1200 62640 0 0 0 04/10/2021 17 1000 50860 7 200 10280 05/10/2021 29 932 47466 21 834 43281,6 06/10/2021 19 1068 55334 5 200 10440 07/10/2021 26 1000 50880 0 0 0 08/10/2021 0 0 0 17 745 37715 11/10/2021 3 150 7500 8 632 31936,1 12/10/2021 14 401 19954,95 22 1269 64327,75 13/10/2021 21 801 40530,6 16 1502 76383,8 14/10/2021 7 48 2486,4 35 1501 78911,1 15/10/2021 32 1500 78750 4 155 8169,5 18/10/2021 21 689 35861,3 44 2100 110950 19/10/2021 30 1801 100645,8 25 1400 78765 20/10/2021 21 911 50322,8 16 953 53353,9 21/10/2021 18 861 48092,6 27 1401 79497,4 22/10/2021 11 410 23534 34 1200 69640 25/10/2021 41 1866 106279,2 3 400 23000 26/10/2021 23 949 53289,1 18 325 18420,5 27/10/2021 0 0 0 38 1300 73310 28/10/2021 13 400 23080 19 1000 58520 29/10/2021 23 2000 117700 0 0 0 01/11/2021 1 200 11320 32 1400 80540 02/11/2021 9 660 38512,4 37 1900 112440,3 03/11/2021 30 1401 82938,6 17 526 31197 04/11/2021 20 1000 59150 36 1400 83040 05/11/2021 10 800 47440 32 1400 84560 10/11/2021 18 1000 60000 0 0 0 11/11/2021 6 321 19260 42 2200 135580 12/11/2021 0 0 0 19 1000 66100 19/11/2021 0 0 0 15 600 40040 22/11/2021 0 0 0 8 200 13700

