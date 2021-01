Ses-imagotag : SES-imagotag : bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SES-imagotag à la société de bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions SES-imagotag : 6 300 actions

Solde en espèces du compte de liquidité : 233 415,00 €

Il est rappelé qu'au bilan annuel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions SES-imagotag : 12 773 actions

Solde en espèces du compte de liquidité : 294 417,65 €

À propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire privilégié des distributeurs dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes numériques intelligentes et de l'automatisation des prix, SES-imagotag a développé une plateforme digitale et IoT complète qui offre une gamme étendue de services aux distributeurs. La solution de SES-imagotag permet aux distributeurs de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, d'automatiser les processus à faible valeur ajoutée, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'informer et servir les clients, de produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, d'éviter ruptures de stocks et gaspillage et de créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code mnémo : SESL - Code ISIN : FR0010282822 - Reuters : SESL.PA - Bloomberg : SESL

