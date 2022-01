SES-imagotag finalise l'acquisition de la start-up irlandaise MarketHub, spécialisée dans la Data Intelligence. Son fondateur, Roy Horgan, rejoint le comité exécutif de SES-imagotag

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des solutions IoT et des étiquettes digitales pour le commerce physique, poursuit son investissement dans le commerce intelligent en finalisant l'acquisition de 100 % du capital de la start-up irlandaise de Data Intelligence MarketHub Technologies Limited. Son fondateur, Roy Horgan, rejoint le comité exécutif de SES-imagotag en tant que SEVP Groupe en charge de la Stratégie, du Marketing et de la Communication.

Déjà détenteur d'une participation majoritaire dans la start-up irlandaise depuis 2019, SES-imagotag est ravi d'annoncer l'acquisition de 100 % des actions restantes de MarketHub avec effet immédiat.

Le Président - Directeur Général du Groupe, Thierry Gadou, accueille le fondateur de MarketHub, Roy Horgan, et son équipe au sein de SES-imagotag, où ils poursuivront le développement de leur centre d'excellence Retail Data Intelligence situé à Cork en Irlande.

Thierry Gadou, Président - Directeur Général du groupe SES-imagotag, déclare : « SES-imagotag poursuit le déploiement à grande échelle de sa plateforme VUSION Retail IoT Cloud au sein des 30 000 magasins de sa base installée, et l'acquisition de MarketHub va davantage étendre l'expertise du Groupe en Data Science appliquée au commerce, et ainsi élargir le portefeuille de technologies disruptives connectées à la plateforme VUSION. Les multiples synergies entre nos solutions renforceront notre leadership dans la digitalisation du commerce physique. »

Roy Horgan, Fondateur et Directeur Général de MarketHub, conclut : « Chez MarketHub, nous sommes convaincus que tous les points de vente peuvent fortement améliorer leurs performances. Notre technologie rend les magasins plus agiles et intelligents, et permet un apprentissage automatique et permanent (Self-Learning Store). Rejoindre le groupe SES-imagotag nous permet non seulement de faire partie de l'une des entreprises technologiques les plus dynamiques d'Europe, mais aussi de déployer notre technologie à une échelle complètement nouvelle. Sur le plan personnel, je suis également très enthousiaste et motivé à l'idée de rejoindre avec mes collaborateurs l'équipe de

SES-imagotag ; il s'agit d'une formidable opportunité pour nos deux sociétés. »

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

www.ses-imagotag.com

