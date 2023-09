SES-imagotag : forte amélioration des résultats

et cash-flow positif au 1er semestre 2023

Chiffre d'affaires de 380 M€ en croissance de +33% (vs. S1 2022)

Marge sur Coûts Variables de 92 M€ soit 24% du CA (en hausse de +2,8 pts vs. S1 2022)

EBITDA de 43,5 M€ en croissance de +72% soit 11,4% du CA (+2,5 pt vs. S1 2022)

Free Cash-Flow positif de 35M€ sur le 1 er semestre

Poursuite de l'amélioration de la rentabilité attendue au 2ème semestre

M€ S1 2023 S1 2022 Variations Chiffre d'affaires 380,7 285,9 +33% EBITDA 43,5 25,3 +72% % du CA 11,4% 8,9% +2,5 pts Free Cash-Flow 34,5 (13,7) +48,2

Procédures d'audit en cours de finalisation

Message de Thierry Gadou, Président - Directeur général du groupe SES-imagotag : « Le premier semestre 2023 marque un démarrage très réussi de notre nouveau plan stratégique à 5 ans, avec de nombreux accomplissements majeurs : forte croissance rentable, nouveaux grands clients parmi les commerçants les plus admirés au monde, percée décisive aux Etats-Unis, acquisitions stratégiques dans la Data et l'IA, finalisation du programme Digital Shelf System (DSS) et contrat historique avec Walmart grâce à cette innovation, cash-flow positif et amélioration de notre performance opérationnelle.

Comme annoncé, la forte croissance du 1er semestre s'est accompagnée d'une nette amélioration de nos résultats financiers. Toutes nos activités, ESL et VAS[1], ont amélioré leur performance économique grâce à un travail efficace sur tous les fronts. Entamé en fin d'année dernière, le retour à la normale des prix des composants électroniques et des coûts de fabrication a permis d'augmenter les marges sur les ESL. L'amélioration du mix des activités VAS a aussi contribué à l'accroissement de la marge du Groupe. Nous avons également renforcé au 1er semestre notre portefeuille de solutions VAS avec les acquisitions de Belive et Memory, deux sociétés en pointe dans la Data et l'IA.

Malgré une conjoncture économique difficile, beaucoup de commerçants investissent dans la transformation digitale de leur principal actif : leurs magasins. L'innovation au service de cette transformation est le moteur de notre croissance.

Pour le semestre en cours, nous anticipons la poursuite d'une forte croissance, en ligne avec notre objectif annuel de 800 M€ de CA, ainsi qu'une nouvelle amélioration de notre rentabilité. »

Forte croissance du chiffre d'affaires

Dans son ensemble le premier semestre enregistre une croissance du CA de +33% sur un an et s'élève à 380 M€, conforme à la trajectoire annuelle cible. Les prises de commandes semestrielles s'établissent à 518 M€, soit une croissance de +35% par rapport au premier semestre 2022, tirée notamment par les succès aux Etats-Unis.

Cette performance a été réalisée malgré une conjoncture économique particulièrement difficile pour le commerce, du fait d'une forte inflation, de volumes de consommation en baisse et de marges sous forte pression.

Dynamique commerciale par région

Le chiffre d'affaires de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) atteint 318 M€ en forte progression de +44% par rapport au S1 2022. Le premier semestre a été marqué par la poursuite de déploiements majeurs en Europe, ainsi que par la signature de plusieurs nouveaux contrats importants.

Le chiffre d'affaires des zones Amériques et Asie-Pacifique s'établit à 63 M€ au 1er semestre, en léger recul sur un an mais en forte croissance à périmètre comparable[2] de +27%, croissance tirée surtout par l'Amérique du Nord où le Groupe a enregistré au 1er semestre de nombreux succès dont un contrat majeur avec Walmart, et plusieurs contrats de déploiement dans l'alimentaire, le non-alimentaire et le commerce de proximité.

Logiciels, Services et Solutions hors ESL (VAS)

Sur le S1 2023, le CA VAS s'est établi à 53 M€ en croissance de 18% par rapport au 1er semestre 2022 soit 14% du CA total du Groupe.

Dans un contexte économique difficile, les commerçants ont parfois ralenti ou reporté certains projets de nouvelles solutions, ce qui s'est ressenti dans une moindre progression des revenus VAS.

Toutefois la part récurrente du chiffre d'affaires VAS, toujours minoritaire dans le total du CA VAS, a continué de croître fortement, améliorant la rentabilité moyenne des VAS.

Forte amélioration de la rentabilité

M€ S1 2023 S1 2022 Variations Chiffre d'affaires 380,7 285,9 +33% Marge sur coûts variables (MCV) 92,2 61,1 +51% % du CA 24,2% 21,4% +2,8pts Charges d'exploitation (48,7) (35,7) +36% % du CA -12,8% -12,5% +0,3pts EBITDA 43,5 25,3 +72% % du CA 11,4% 8,9% +2,5pts Dotations aux amortissements (15,5) (13,0) +19% Éléments non-récurrents ou non-monétaires (5,3) (3,9) +35% Résultat opérationnel 22,7 8,4 +171% % du CA 6,0% 2,9% +3,1pts Résultat financier (0,5) (1,1) -54% Impôt (7,1) (2,4) +193% Résultat net économique[3] 15,1 4,9 +209% % du CA 4,0% 1,7% +2,3pts Revalorisation de la juste valeur des BSA 76,4 Résultat net 91,5 4,9 +1 771% % du CA 24,0% 1,7% +22,3pts

Procédures d'audit en cours de finalisation

La marge sur coûts variables (MCV) constitue le principal moteur d'accroissement de la rentabilité. La MCV s'élève à 92,2 M€ au 1er semestre 2023 contre 61,1 M€ au 1er semestre 2022 soit une progression de +51% pour un ratio de 24,2% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2023, contre 21,4% au 1er semestre 2022 (+2,8 points).

Cette amélioration du taux de marge MCV s'explique principalement par les facteurs suivants :

L'amélioration du taux de marge sur les ESL grâce au retour à la normale des prix des composants électroniques après deux années de hausse liée à la crise du COVID, ainsi qu'à une meilleure performance achat et des volumes accrus. Cette dynamique devrait se poursuivre au 2 nd semestre.

semestre. La marge des activités VAS s'est également améliorée grâce à un mix plus favorable lié à la plus forte croissance des revenus d'abonnements récurrents.

La progression du taux de MCV devrait se poursuivre au cours des prochains semestres, et sera le principal moteur de l'amélioration de la marge d'EBITDA.

Les charges d'exploitation passent de 12,5% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2022 à 12,8% au 1er semestre 2023.

Cette légère hausse du ratio de charges d'exploitation est liée aux acquisitions des sociétés Memory et Belive réalisées au cours du 1er semestre 2023. Ces acquisitions ont en effet un modèle économique de type logiciel avec des taux de marge et de charges d'exploitation plus élevés. En revanche, ces acquisitions ont, ensemble, un impact relutif sur l'EBITDA du Groupe.

Hors impact des acquisitions, le taux de charges d'exploitation continue de s'améliorer et ressort à 11,7% soit une réduction de -0,8 point par rapport au 1er semestre 2022.

L'EBITDA du Groupe s'élève à 43,5 M€ au 1er semestre 2023 contre 25,3 M€ au 1er semestre 2022.

La marge d'EBITDA s'établit à 11,4% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2023 contre 8,9% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2022 soit une augmentation de 2,5 points en un an. Cette amélioration, à la fois en valeur et en pourcentage, provient majoritairement de l'amélioration du taux de MCV lui-même tiré par l'amélioration des marges tant sur les activités ESL que VAS.

Les dotations aux amortissements ont augmenté de +19% entre les 1ers semestres 2022 et 2023, passant de -13 M€ à -15,5 M€. Elles reflètent le niveau important d'investissements en matière de R&D et d'innovation (Cloud, Engage, Captana, IoT, nouvelles gamme e-Paper couleur), projets industriels, projets informatiques de digitalisation des processus (Salesforce, Microsoft) et d'amélioration de performance (projet SAP).

Le montant des éléments non-récurrents ou non-monétaires s'élève à -5,3 M€ au 1er semestre 2023. Il est constitué du coût (sans effet de trésorerie) des plans d'actions de performance attribués aux salariés du Groupe (IFRS 2) pour -4,4 M€ et des frais liés à l'acquisition de Belive et Memory pour -0,9M€.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel (EBIT) s'établit à 22,7 M€ au 1er semestre 2023 contre 8,4 M€ au 1er semestre 2022 soit une progression de +171%.

Résultat financier

Le résultat financier au 1er semestre 2023 représente une charge nette de -0,5 M€ contre une charge nette de -1,1 M€ au 1er semestre 2022, et est constitué principalement :

- du coût financier de la dette pour -4,6 M€

- des effets nets des gains et pertes de change pour +4,7 M€

- du retraitement IFRS 16 pour -0,1 M€

Le résultat avant impôts du Groupe s'établit à +22,2 M€ au 1er semestre 2023 par rapport à +7,3 M€ au 1er semestre 2022. La charge d'impôts correspondante pour le 1er semestre 2023 s'élève à -7,1 M€ contre une charge de -2,4 M€ sur les 6 premiers mois de 2022.

Résultat net économique

Le résultat net économique (résultat net hors impact des BSA Walmart) au 1er semestre 2023 est positif et atteint 15,1 M€, dont –0,1 M€ revenant aux minoritaires, contre un profit de 4,9 M€ au 1er semestre 2022.

Impact de la revalorisation de la juste valeur des BSA

Le 2 juin 2023, l'Assemblée générale des actionnaires du Groupe a approuvé l'attribution à Walmart de 1 761 200 bons de souscription d'action de la Société (warrants). Selon les normes IFRS, il convient d'évaluer la juste valeur de ces BSA. Celle-ci a été calculée à 163 M€ en date du 2 juin 2023. Une créance et une dette financière ont ainsi été enregistrées dans les comptes consolidés pour ce montant. La créance, dont le montant est figé, sera amortie au prorata du chiffre d'affaires généré par Walmart sur la durée du déploiement de la plateforme Vusion dans les magasins Walmart. La dette financière fera l'objet d'une réévaluation à chaque clôture en fonction notamment du nombre de BSA exerçables et du cours de Bourse de l'action SES-imagotag. Toute variation sera enregistrée en résultat financier dans les comptes consolidés du Groupe. Au 30 juin 2023, du fait de la baisse du cours de bourse de l'action SES-imagotag par rapport au 2 juin 2023, la juste valeur des BSA attribués à Walmart a diminué de 76M€ ce qui a généré un produit financier de ce montant dans les comptes consolidés du Groupe. Le Groupe communiquera à chaque clôture les effets sur le chiffre d'affaires et sur le résultat net de ce retraitement IFRS

Résultat net

Le résultat net au 1er semestre 2023 est positif et atteint 91,5 M€, dont –0,1 M€ revenant aux minoritaires, contre un profit de 4,9 M€ au 1er semestre 2022.

Forte amélioration du cash-flow malgré les investissements stratégiques de R&D et de croissance externe

Sur le 1er semestre 2023, le Groupe a dégagé un flux free-cash flow de 34,5 M€ alors qu'il avait consommé 13,7 M€ de cash sur la 1er semestre 2022.

Ce free cash-flow positif traduit tout d'abord l'amélioration de la profitabilité et du BFR du Groupe, qui devraient se poursuivre sur le 2nd semestre :

L'augmentation de l'EBITDA du Groupe avant IFRS16 qui passe de 24,2 M€ au 1 er semestre 2022 à 42,0 M€ au 1 er semestre 2023 soit une progression de 17,8 M€ (+73%) ;

semestre 2022 à 42,0 M€ au 1 semestre 2023 soit une progression de 17,8 M€ (+73%) ; L'amélioration notable de toutes les composantes du BFR d'exploitation (créances clients, stocks, dettes fournisseurs) qui diminue de près de 10M€ entre le 31 décembre 2022 et le 30 juin 2023 malgré la forte croissance de l'activité. Cette amélioration provient principalement de l'optimisation du niveau des stocks (-5M€ entre le 31 décembre 2022 et le 30 juin 2023) et de la réduction des créances clients qui représentent 47 jours de CA contre 60 jours à fin décembre 2022.

Flux de trésorerie consolidés

M€ S1 2023 S1 2022 EBITDA (avant IFRS16) 42,0 24,2 Capex (48,0) (15,8) R&D 39,6 9,0 dont Digital Shelf System 31,9 3,3 IT 5,3 3,8 Industriel 1,6 1,4 Autres 1,6 1,7 Variation du besoin en fonds de roulement 128,8 (21,6) Operational Cash-Flow 122,7 (13,2) Résultat financier (1,1) (0,8) Impôts (0,9) (0,3) Autres 0,6 2,4 Investissements financiers (91,5) (1,7) Effet des variations de périmètre 4,7 - FY 2022 Variation de la trésorerie / (dette) nette (avant IFRS16 et IFRS9) 34,5 (13,7) (48,8) Trésorerie / (dette) nette (avant IFRS16 et IFRS9) (6,0) (5,4) (40,5) Trésorerie 193,4 75,7 33,9 Dette financière (avant effet IFRS16 et IFRS9) (199,4) (81,1) (74,4)

Au cours du premier semestre, plusieurs investissements stratégiques ont été réalisés :

Les acquisitions de Memory et Belive ont été valorisées sur la base d'un multiple d'EBITDA inférieur à celui du Groupe, pour près de 90M€.

Les investissements R&D et industriels sont en hausse par rapport au S1 2022 en raison de la phase finale de développement de la nouvelle plateforme Digital Shelf System de dernière génération, phase incluant notamment les tests opérationnels à grande échelle de prototypes et les lignes de fabrication pilotes. C'est cette nouvelle plateforme révolutionnaire, tant sur le plan matériel (hardware) que logiciel et radio, qui a conduit au cours du 1er semestre à la signature du contrat de déploiement majeur avec Walmart aux Etats-Unis. Elle devrait renforcer la compétitivité et la croissance rentable du Groupe dans les années à venir. Cette phase intense d'investissement sur ce programme est à présent finalisée.

En ce qui concerne l'IT, les investissements ont permis d'étendre la couverture SAP à davantage de filiales et ont concerné les aspects de cybersécurité. A cet égard, le Groupe a reçu la certification ISO 27001 au cours du 1er semestre 2023.

Au total, les investissements se sont élevés à 48,0 M€ au 1er semestre 2023 contre 15,8 M€ au 1er semestre 2022. Toutefois, du fait de la finalisation du programme DSS, les investissements diminueront fortement au 2ème semestre pour s'établir sur l'année entre 8% et 9% du CA, puis reconverger vers la fourchette cible de 5 à 7% du CA à partir de 2024.

Enfin, au-delà de l'amélioration structurelle du BFR, le Groupe a bénéficié d'un niveau élevé d'encaissement d'acomptes clients, en lien avec les importantes prises de commandes (0,5 Mds €) au premier semestre.

Même retraité des éléments à caractère exceptionnel mentionnés plus haut (acompte Walmart, acquisitions Belive et Memory, investissements DSS), le Groupe a généré 20M€ de free cash-flow au 1er semestre.

Amélioration de la structure financière

A fin juin, le Groupe dispose d'une trésorerie de 193M€.

L'endettement financier (avant IFRS 16 et IFRS 9) s'élève à 199M€ soit une position d'endettement financier net de 6M€ et un ratio Dette Nette / Ebitda 12 mois de 0,1x contre 0,7x fin 2022

Perspectives

Pour le semestre en cours, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires en ligne avec l'objectif annuel de 800 M€, avec en particulier un fort 4ème trimestre tant en CA qu'en prises de commandes, ainsi qu'un nouvel accroissement de sa rentabilité grâce à la poursuite de l'amélioration des prix de revient industriels.

Pour l'année 2024, le Groupe anticipe la poursuite d'une forte croissance notamment tirée par l'accélération aux Etats-Unis, ainsi qu'une augmentation de la rentabilité.

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 350 grands Groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Platinum d'EcoVadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE. SES-imagotag est cotée au compartiment A d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SES

www.ses-imagotag.com

Relations investisseurs

Labrador – Raquel Lizarraga / +33 (0)6 46 71 55 20 / ses-imagotag@labrador-company.com

Contact presse

Publicis Consultants

Audrey Malmenayde / +33 6 76 93 11 45 / audrey.malmenayde@publicisconsultants.com

Louis Silvestre / +33 6 24 31 06 76 / louis.silvestre@publicisconsultants.com

Avertissement

Certaines informations incluses dans le présent communiqué de presse ne sont pas des données historiques, mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur des projections, des prévisions et des hypothèses, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales présentes et futures de la société et le contexte économique dans lequel la société évolue. Ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'avoir pour effet que la performance et les résultats réels de la société diffèrent de manière significative de ceux indiqués de manière expresse ou implicite dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux présentés au Chapitre 2 « Facteurs de risque » du Document d'enregistrement universel approuvé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et disponible sur le site Internet de la société (www.ses-imagotag.com) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de résultats futurs.

Glossaire

EBITDA

Il s'agit, pour le Groupe, d'un indicateur de performance qui présente le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements des immobilisations retraité des quelques éléments de la période qui nuisent à la comparabilité avec les exercices antérieurs. Il présente également une bonne approximation du flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant prise en compte des investissements et de la variation du besoin en fonds de roulement. À ce titre il est retraité des éléments non-récurrents significatifs ou qui ne donneront jamais lieu à décaissement.

Dette / Trésorerie Financière Nette

Ces indicateurs définissent respectivement la position d'endettement financier net ou de trésorerie nette du Groupe calculée à partir des agrégats suivants dans le bilan consolidé : (-) Emprunts (-) Dettes locatives courantes et non-courantes (IFRS16) (+) Trésorerie et équivalents trésorerie.

Si le résultat est négatif alors le niveau des Emprunts excède celui de la Trésorerie et équivalents trésorerie et on parle d'une dette nette ou endettement financier net. À l'inverse, Si le résultat est positif, alors le niveau des Emprunts est inférieur à celui de la Trésorerie et équivalents trésorerie et on parle d'excédent de trésorerie nette.

Variation de la dette / trésorerie nette

Il s'agit de la variation des positions de dette ou trésorerie constatée entre deux périodes. Cela correspond aussi au Free Cash-Flow de la période.

Besoin en Fonds de Roulement

Le besoin en fonds de roulement est calculé à partir des agrégats suivants dans le bilan consolidé : (+) créances clients (valeur brute, avant dépréciation) (+) stocks et en-cours (valeur brute, avant dépréciation) (-) dettes fournisseurs (+) impôts courants (+) autres débiteurs courants (-) autres dettes et comptes de régularisation.

Résultat Net « économique »

Il s'agit du Résultat Net avant prise en compte de l'effet en IFRS de la revalorisation de la juste valeur des bons de souscription (BSA ou warrants) acc

[1]VAS = Revenus des logiciels, services et solutions autres que les étiquettes électroniques. VAS est l'acronyme pour Value-Added Solutions & Services. Les revenus VAS incluent : les licences des logiciels et plateforme SaaS VUSION ; les contrats de maintenance ; les services professionnels (installation, frais de mise en place, gestion de projet, services liés aux développements de solutions spécifiques, etc.) ; les capteurs, caméras et SaaS liés à Captana ; les solutions SaaS de Data Analytics Pulse et In the Memory ; la solution Engage (rail vidéo, signalétique digitale, plateforme SaaS V:Ads) ; les solutions IoT pour l'industrie (PDi Digital).

Pour rappel, au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe ne consolide plus le CA de la filiale en Chine (vendue en septembre 2022) qui était de 15 M€ au 1er semestre 2022.

[3] Voir glossaire

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mJpvYpmcYWiVl59yZJ2WmmRlb21jk2SWZWrGxGZqapyVaHGRnZtknJvGZnFinGZn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81711-ses-imagotag_s1_2023_resultats_final.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews