SES-imagotag obtient la certification Or d'EcoVadis pour sa performance RSE

SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des solutions IoT et des étiquettes digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui avoir reçu la certification Or décernée par EcoVadis, plateforme collaborative mondiale de référence pour l'évaluation des performances RSE des entreprises.

EcoVadis couvre l'ensemble des principaux aspects de la RSE et constitue une véritable référence pour une évaluation neutre des performances environnementales, sociales et éthiques des entreprises.

SES-imagotag se classe parmi les 3 % les mieux notées des 85 000 entreprises évaluées à travers le monde par EcoVadis. Le Groupe a été évalué au regard de la qualité de ses actions et de ses politiques en matière de droits de l'Homme et du travail, de déontologie, d'approvisionnement durable et d'environnement.

Thierry Gadou, Président - Directeur Général de SES-imagotag, commente : « Cette certification Or attribuée par EcoVadis, l'une des évaluations les plus fiables au monde en matière de RSE, confirme le leadership de SES-imagotag et l'avance dans sa contribution pour l'avènement d'un commerce durable. Cet objectif est notre raison d'être et il s'avère fondamental pour notre société et notre planète. En effet, le commerce est le premier employeur privé dans le monde et il a un impact significatif sur notre environnement. Il n'y aura pas de commerce durable sans magasins physiques modernisés et digitalisés ; toutes nos équipes s'y emploient pleinement, main dans la main avec nos clients et nos partenaires. »

SES-imagotag s'appuie également sur EcoVadis pour évaluer et sensibiliser ses propres fournisseurs et ses autres partenaires impliqués dans sa chaîne d'approvisionnement, de manière à soutenir ses ambitions en matière d'impact positif.

À propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Or d'Ecovadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

www.ses-imagotag.com

Contact

SHAN – Relations investisseurs et communication financière

Aliénor Kuentz : Tél.: +33?(0)1 42 86 82 45 / sesimagotag@shan.fr

À propos d'EcoVadis

EcoVadis est l'agence de notation la plus fiable au monde en matière de durabilité des entreprises, de veille et d'outils collaboratifs destinés à améliorer les performances des chaînes d'approvisionnement mondiales. Grâce à une puissante plateforme technologique et à une équipe internationale d'experts, les tableaux de bord d'EcoVadis sur le développement durable, faciles à utiliser et à mettre en œuvre, proposent une vision détaillée des risques environnementaux, sociaux et éthiques de plus de 200 catégories d'achats et dans plus de 160 pays.

