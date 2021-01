Ses-imagotag : SES-imagotag rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies

> Le Groupe s'engage à respecter les dix principes de l'initiative des Nations Unies, en plus de sa feuille de route pour un commerce positif présentée l'an dernier

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des étiquettes électroniques et spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui que le Groupe rejoint le Pacte Mondial (Global Compact) des Nations Unies.

SES-imagotag poursuit son ambition de construire un commerce positif en s'engageant à respecter les dix principes universellement acceptés du programme des Nations Unies en matière de droits humains, de droit du travail, de l'environnement, ainsi que de la prévention de la corruption.

Cette démarche s'inscrit parfaitement dans la feuille de route pour un commerce positif de SES-imagotag, lancée il y a un an et présentée dans le rapport annuel 2019 du Groupe, qui vise à 1) favoriser l'adoption des technologies connectées en démocratisant l'internet des objets ; 2) permettre une collaboration plus étroite sur l'ensemble de la chaîne de valeur « PGC - Retail » afin de maximiser les synergies ; 3) garantir une protection optimale des données tout en préservant leur intégrité et confidentialité ; 4) permettre une transformation digitale du commerce physique sans gaspillage, durable et avec une faible empreinte carbone.

Thierry Gadou, Président - Directeur général du groupe SES-imagotag commente : « C'est une nouvelle étape naturelle pour nous, qui conforte notre ambition d'entreprise technologique responsable au service d'un développement durable du commerce physique. Le commerce physique est le premier secteur économique et employeur mondial, avec un impact considérable sur nos sociétés et nos vies. Aujourd'hui, les consommateurs aspirent à un commerce réinventé et positif, omnicanal, durable, transparent, sûr, équitable et respectueux des données personnelles. En tant que n°1 mondial des technologies IoT pour le Retail, la mission principale de SES-imagotag est d'aider les commerçants à répondre à ces enjeux et à réussir leur transformation digitale. Notre adhésion aux principes du Global Compact des Nations Unies s'inscrit parfaitement dans notre « Feuille de Route pour un Commerce Positif » qui est désormais au cœur de la stratégie et la vision de SES-imagotag. Nous souhaitons à tous nos clients et partenaires une année d'impact positif et d'innovation durable. Construisons ensemble un commerce positif en 2021 !»

Créé en 2000, le Global Compact compte plus de 12 000 signataires et parties prenantes basés dans plus de 160 pays.

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL - Code ISIN : FR0010282822 - Reuters : SESL.PA - Bloomberg : SESL

www.ses-imagotag.com

