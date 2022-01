Ses-imagotag : SES-imagotag sélectionné par NAPA pour équiper ses magasins au Canada

SES-imagotag sélectionné par NAPA

pour équiper ses magasins au Canada

> L'enseigne leader du commerce de pièces automobiles va déployer

la plateforme VUSION Retail IoT Cloud dans ses points de vente

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par UAP - NAPA Auto Parts Canada, enseigne n°1 au Canada dans le commerce de pièces automobiles. Cet accord fait du groupe SES-imagotag le fournisseur référencé exclusif d'étiquettes électroniques pour les magasins NAPA, soit plus de 700 points de vente.

En sélectionnant SES-imagotag comme unique fournisseur d'étiquettes électroniques, suite à une phase d'évaluation de différentes solutions, NAPA pourra ainsi déployer la plateforme VUSION Retail IoT Cloud pour améliorer l'efficacité de ses magasins et permettre à ses équipes de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, tout en améliorant l'expérience client.

Afin d'assurer un monitoring permanent des rayons, NAPA va également déployer la plateforme cloud Captana ; cette solution associe une technologie de vision par ordinateur (Computer Vision) et d'intelligence artificielle (IA) pour maximiser la disponibilité des produits en rayon et assurer la conformité du merchandising. De plus, la solution VUSION Ads (basée sur des écrans VUSION Rails Full HD) sera également installée en magasin, permettant ainsi à NAPA d'assurer une synchronisation omnicanale de leurs campagnes marketing afin de renforcer l'engagement client.

Paolo Bianchi, Directeur de la Stratégie Digitale et du Retail chez NAPA Canada, commente : « Nous avons choisi SES-imagotag pour la facilité d'installation de leurs solutions dans nos magasins grâce à leur plateforme IoT Cloud, mais aussi pour assurer une excellente exécution de nos stratégies de prix et de promotions. Ceci afin que nos équipes puissent se focaliser sur des activités à forte valeur ajoutée, offrant ainsi la meilleure expérience client possible. SES-imagotag nous semblait également être les mieux positionnés pour répondre à nos besoins actuels via leur technologie et leur service client, tout en étant capable de nous soutenir dans notre croissance via le développement de nouvelles solutions. »

Philippe Bottine, CEO North America de SES-imagotag, conclut : « Nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau marché dans le secteur automobile en Amérique du Nord avec NAPA Canada. En tant que leader du secteur, NAPA Canada sera en mesure de rester agile et compétitif dans un marché très dynamique grâce à la digitalisation de ses points de vente, à laquelle nous contribuons en augmentant la performance opérationnelle de leurs magasins, tout en améliorant leur satisfaction client. Nous sommes fiers de ce partenariat qui va nous ouvrir d'autres opportunités à venir sur ce secteur. »

À propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

SES-imagotag est membre de l'initiative Global Compact des Nations Unies et a obtenu en 2022 la certification Or d'Ecovadis, la référence mondiale pour l'évaluation RSE.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

www.ses-imagotag.com

