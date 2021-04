SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui la création d'un partenariat stratégique avec Hornbach, une des principales enseignes allemandes de bricolage et d'équipement de la maison. Cette collaboration a pour objectif le déploiement, dans leurs magasins, de Captana, la nouvelle solution de monitoring en temps réel des rayons, de reconnaissance des produits et de détection automatique de ruptures développée par le Groupe.

En utilisant Captana, Hornbach va pouvoir bénéficier de la meilleure technologie de reconnaissance optique de produits du marché grâce à ses fonctionnalités de vision par ordinateur, d'intelligence artificielle et de machine learning.

Cette innovation va permettre de proposer une solution simple et compétitive afin de gérer plus efficacement les stocks et les disponibilités des petits articles de bricolage, un des enjeux principaux des enseignes du secteur. Grâce à Captana, les clients de Hornbach auront la possibilité de scanner des produits non-identifiés en utilisant une caméra spécialement conçue pour l'enseigne afin de reconnaître automatiquement leurs libellés et prix, mais aussi leurs localisations. Le distributeur allemand va notamment déployer cette solution dans les sections cuisine et salle de bains, couvrant ainsi des centaines de références différentes.

« Nouer un partenariat stratégique d'innovation avec SES-imagotag est une réelle satisfaction pour nous » commente Peter Rihm, acheteur - Hornbach Baumarkt AG. « Leur technologie de reconnaissance optique de produits démontre tout le potentiel des services digitaux en magasin que nous souhaitons proposer à nos clients et à nos équipes. »

Thomas Schwarz, Managing Director - SES-imagotag Deutschland GmbH, conclut : “Ce partenariat avec Hornbach, une enseigne majeure en Europe, est une réelle source de motivation pour nos équipes. Nous sommes ravis de leur volonté forte d'innover dans leurs magasins avec des solutions disruptives telles que Captana et d'accélérer grâce à ce partenariat leur transformation digitale. »

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud)

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.

