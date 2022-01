SES : Berenberg renouvelle l'achat, vise 10 euros

Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur SES, qu'il assortit d'un objectif de cours de 10 euros, prévoyant de prochaines grosses rentrées d'argent pour l'opérateur satellitaire.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier rappelle que SES est éligible au versement d'une somme correspondant à 80% de sa capitalisation boursière au cours des deux ans à venir, au titre de la libération de la bande C aux Etats-Unis.



Pour Berenberg, ce scénario ouvre la porte à de possibles redistributions aux actionnaires, à une amélioration de la structure bilantielle du groupe voire à la mise en oeuvre de certaines investissements.



Le broker table ainsi sur une forme de stabilité financière cette année, suivie d'un retour à la croissance en 2023, une perspective qu'il juge encourageante dans un secteur qui manquait selon lui cruellement de bonnes nouvelles jusque-là.



