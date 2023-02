Le Luxembourg annonce son intention d'exploiter le système O3b mPOWER de SES pour l'Europe et l'OTAN

Le programme Medium Earth Orbit (MEO) Global Services exploitera le système O3b mPOWER de SES pour fournir des solutions souveraines dans le cadre de missions de défense et de secours d’urgence, et soutiendra le partenariat stratégique entre le Luxembourg et les États-Unis

SES annonce ce jour l’intention du gouvernement luxembourgeois de recourir au système haute performance de deuxième génération O3b mPOWER de SES en orbite terrestre moyenne (MEO) comme infrastructure critique et résiliente de télécommunications par satellite au profit du Grand-Duché, de ses partenaires et de l’OTAN dans les domaines de la défense et sécurité, des secours d’urgence consécutifs aux catastrophes et de nombreuses autres applications.

Lors d’une conférence de presse, François Bausch, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Luxembourg, a déclaré que son gouvernement serait fier d’exploiter la technologie satellitaire hautement innovante développée dans le pays par son principal acteur du secteur spatial, SES. D’une valeur de 195 millions d’euros sur dix ans, le programme MEO Global Services (MGS) autorisera, une fois entériné par le parlement luxembourgeois, l’acquisition et l’exploitation des services O3b mPOWER. Fin 2022, le Luxembourg et les États-Unis ont conclu un partenariat de soutien visant à contractualiser commercialement des capacités de communication par satellite par le biais de l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA). Le programme MGS sera réalisé dans le cadre de ce partenariat.

Le système O3b mPOWER que SES a commencé à lancer en orbite terrestre moyenne (MEO) en 2022 offre des performances sans égales pour un large éventail de missions gouvernementales souveraines telles que la défense, les secours d’urgence, les opérations, le community building et le bien-être des personnels en opérations extérieures. D’un niveau de flexibilité sans précédent, ce système unique fournit des services de connectivité à performances et disponibilité garanties pour les données dédiées, protégées et ultra fiables, tout en donnant pleinement accès aux informations en temps réel, à des images et vidéos haute résolution, aux applications cloud et aux réseaux sécurisés.

Grâce à l’architecture ouverte et aux fonctions de sûreté uniques du système O3b mPOWER, les gouvernements peuvent exploiter des portails et réseaux souverains à l’échelle mondiale. Ce système peut aussi être facilement intégré aux capacités satcom existantes des États, afin d’offrir aux systèmes de l’OTAN et de ses alliés une résilience multi-orbites et un niveau supérieur de performance et de sûreté.

« Ce nouveau projet ambitieux réalisé via la NSPA, consolidera la position du Luxembourg en tant que partenaire fiable dans le domaine spatial. Les capacités de communication satellitaire de O3b mPOWER de SES vont renforcer la dissuasion et la défense communes euro-atlantiques. Il s’agit de soutenir nos Alliés, les États membres de l’UE et les organisations internationales dont le Luxembourg est membre », a déclaré François Bausch, et d’ajouter : « Nous allons augmenter la résilience, la flexibilité et la connectivité de nos capacités de communication satellitaire, tout en créant des synergies via la coopération avec des pays partageant nos valeurs. »

« Nous sommes fiers de soutenir la stratégie de défense spatiale du gouvernement luxembourgeois et de mettre à profit les capacités orbitales uniques de SES pour permettre une plus grande coopération entre le Luxembourg et ses partenaires », a déclaré Steve Collar, CEO de SES. « Conçu dans l’optique de répondre aux besoins spécifiques des gouvernements, O3b mPOWER offre des niveaux de performances garanties sans précédent pour soutenir les missions de défense et sécurité, les réseaux souverains, ainsi que les opérations de secours et d’intervention d’urgence, afin de renforcer la sécurité et la sûreté en Europe et au-delà. »

